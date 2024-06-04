「天才鋼琴音樂家」李尚軒(右)今跨海金門攜手碧山樂團在金湖飯店迎賓大廳共譜美妙樂章，快閃演出多首經典曲目令現場樂迷聽得如癡如醉。(于家麒攝)

「天才鋼琴音樂家」李尚軒(右二)受金門縣正義國小之邀將於百年校慶活動演奏多首經典名曲，今日在其父親李達奎(左二)、母親詹盈穎(中)陪同下提前抵金，攜手碧山樂團共譜美妙樂章。(于家麒攝)

李尚軒因自小罹患「蠶豆症」，在3歲時就被鑑定為過動自閉兒，但在父母悉心培育下常代表國家到世界各國比賽屢次奪回大賽首獎。(于家麒攝)

金門縣正義國小即將於6月7日盛大舉辦建校100週年校慶，為迎接這重大的日子校方更精心安排一系列的慶祝活動，其中最受矚目的，就是校長許瑞芬特別邀請到有「天才鋼琴音樂家」之稱的李尚軒跨海來金演出，今(4)日下午李尚軒在父母的陪同下已提前飛抵金門，並與在地的碧山樂團攜手於金湖飯店迎賓大廳共譜美妙樂章、快閃演出多首經典曲目，令現場樂迷聽得如癡如醉。

據了解，現年36歲的李尚軒出生於屏東內埔鄉，因自小罹患「蠶豆症」，在3歲時就被鑑定為過動自閉兒，在言語溝通及思考能力方面皆有嚴重障礙；但其父親李達奎、母親詹盈穎並未因此而沮喪，偶然間在發現李尚軒對音樂特別有感覺後，開始悉心培育他的音樂天賦，母親更長期自屏東開車帶他至高雄楠梓特殊學校學習鋼琴，展現「天下父母心」的偉大精神，才能造就今日豐碩的成果，他不僅能熟記3000多首經典名曲的樂譜、多次代表國家到世界各國比賽皆屢獲大賽首獎，在2018年的紐約第4屆國際身心障礙者鋼琴大賽更勇奪總冠軍，立志的精神，令人敬佩。

李尚軒此次受邀到金門演出，一下飛機便直奔金湖飯店迎賓大廳，聯袂與在地的碧山樂團樂手快閃演出「紐約、紐約」、「小喇叭的搖籃曲」、「空港」及「蘋果花」等多首經典名曲，李尚軒最後更以鋼琴獨奏讓他奪下紐約第4屆國際身障鋼琴大賽總冠軍時的曲目「李斯特第2號升f小調匈牙利狂想曲」，精彩的演奏令現場樂迷沉醉不已，掌聲不斷於耳。

正義國小校長許瑞芬表示，喜愛李尚軒鋼琴演奏的朋友今天無法到場欣賞也不要惋惜，還可把握以下3場機會，分別為6月6日晚上7時30分於陳景蘭洋樓舉辦之「正義百年風華再現」正義國小建校100週年校慶音樂會，李尚軒將演奏「波西米亞舞曲」、「蕭邦夜曲」、「匈牙利狂想曲」。

至於另外2場演出則為6月7日下午3時於正義國小校慶慶祝大會中演奏「土耳其進行曲」、「查爾達斯舞曲」；以及同日晚上6時30分在金門紅龍餐廳的「正義校友回娘家」聯誼餐會中，將演奏「月光奏鳴曲」、「大黃蜂的飛行」、「李斯特的鐘」以及「酒矸倘賣嘸」等曲目，歡迎大家一起來見證正義國小百年校慶的盛會。