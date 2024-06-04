傳出婚變消息的李妍瑾（李妍憬），今(4)日晚間依舊在社群進行直播拍賣，標題直接打出「除商品不聊其他」，但經過一個多小時之後，李妍瑾突然無預警鬆口「新聞出來我可以講了，現實嘛，錢嘛」，她幾度含淚哽咽，甚至走出螢幕擤鼻涕，她坦白婚變原因「沒有渣男，就是輸給了現實」，也不斷表示前夫是個好人，這輩子不後悔嫁給他。

身穿一襲黑色細肩帶碎花小洋裝的李妍瑾，原本正賣力直播帶貨，不打算講婚變事情的她，就在直播進行一個多小時之後，她突然拿出手機，淡淡地吐了一口氣，鬆口離婚原因就是因為經濟壓力。李妍瑾表示，兩人是因為相愛才在一起，前夫是很好的人，但是自己是一個負擔太重的人，每個月要還的貸款很多，如果還想生孩子，光是要去支撐懷孕這件事，負擔就很大了。她坦言，「是我想太多、是我不好，我們很和平，我們牽手擁抱去簽字，是我自己提的。因為我跟他說，你不必負擔我這麼多，可是我們要想到未來，那如果這樣下去，我們會變得很怨懟」。

李妍瑾直播自曝離婚原因，流淚苦嘆因為經濟壓力而主動提離婚。（圖／摘自 李妍憬）

說到前夫，李妍瑾不斷稱讚對方是一個很好的人，「前男友的事件會讓我們兩個都不開心，只是他都會很忍讓我」。對於贍養費的部分，她也強調沒有要贍養費，前夫說撐不住她的貸款，但她從來沒有要前夫負擔。李妍瑾說到一半搖頭苦嘆，還順便打廣告賣氣墊粉餅，邊掉淚邊說「無奈啊，還是要工作」、「我現在人很好，前夫人也很好」，李妍瑾說著說著，還打開手機看留言回覆訊息，不忘工作進度。

李妍瑾不斷強調離婚是她主動提出，兩人情正濃時，也會互送禮物互表心意，「其實我知道他在量我手圍，我就說幹嘛量我手圍？他就買了一個沛納海送給我，當下我就說不需要，叫他退回去，盒子我到現在還保留住」，甚至前夫曾送她一個LV，她也回送對方一個GUCCI，她還告訴對方「你也需要一點派頭，不要老是背一個爛背包」。

對於曾經努力備孕生小孩這件事情，李妍瑾又再度哽咽：「我們兩個有一點共識才會去備卵、凍卵，這是很正常的，我又年紀這麼大了，如果我沒辦法播、或是臥床，我的負擔又這麼重，我就把這個疑慮說出來，他有想辦法要解決，也一直有在更努力、或是更寬心，但我覺得我一個人就不會拖累到別人。」她再三強調自己不想要有怨懟，雙方就是和平分手，兩人還會聊天，李妍瑾說到一半走出螢幕外，拿起衛生紙用力擤鼻涕，哭的鼻子通紅，忍不住委屈直言：「本來不講，但是工作還是要做，每天都要做」。

李妍瑾自曝離婚原因，幾度落淚。（圖／摘自 FB 李妍憬）

向來有話直講的李妍瑾，不斷把婚變責任攬在自己身上，「我前夫人真的很好，對我很好。錯的是我，我也很無奈，因為我開了公司，我必須負責，我買房子我必須負擔，因為我不想要他有這樣大的負擔，所以我提的（離婚）。」她表示前夫為人溫柔又細心，她也捨不得，「放開手才是最好的選擇。」原本前夫打算給李妍瑾200萬，但她拒絕了。李妍瑾語到無奈處，悠悠說了一句：「這是我的命啦。」

直播到尾聲，李妍瑾還是不忘感謝前夫，「我真的謝謝他，我這一生，沒有後悔嫁給他，他真的對我很好，是我自己本身的壓力太重了，推給他不公平啦！向來都是我大小聲，哪裡可以找到一個這麼愛你的人。」至於唱衰她婚姻的人，李妍瑾也直球回應，「嗆我就是在蹭我流量，這種事情又不是一次兩次三次了」、「外面有很多狗在吠，難道你可以管住其他人的嘴嗎？」