但林建甫提醒，仍要觀察6月會議的會後聲明（Statement）及聯準會主席談話，「如果未透露下次會議（7月）降息的跡象，則預估降息時間點可能延後至9月。」

而且，林建甫認為，聯準會應在9月在降息方面有所行動，對執政黨的選舉才好交代。由於今年11月美國總統大選結果，可能對明年的通膨情勢造成重大變數，尤其如果是前總統川普當選，很可能對世界各國及中國大陸進口商品加徵關稅，並用關稅的收入來支持他的減稅政策，擴大財政刺激，結果反而造成新一輪物價上漲壓力，令通膨無法順利向2％回落。

他是在4日以《美國2024降息政策的影響》為主題的北威論壇上，作出上述說法。

央行降息多是顧及經濟有衰退跡象，台大財金系兼任教授劉憶如則指出，美國此次的降息將會是「健康的長期循環」，因為通膨得到控制是非常捧的事。而預估6月央行會議開始降息的歐元區，則確實是因為經濟零成長，所以採取降息帶動經濟，兩者情況有所不同。

劉憶如也強調，一如升息不是一次，降息也不會只有一次，都會有循環的現象。由於降息會帶動資金出入，像大船入港，因此對降息要小心謹慎，因為一旦降息，就不能再回頭升息。雖然美國和歐洲的降息動機不同，利率調整方向大家會走一致的路，避免套利交易（CARRY TRADE）的資金流入流出力量太大，對市場造成傷害。