中國外交部日前表示難以出席在瑞士舉辦的烏克蘭和平高峰會。中共中央政治局委員、中國大陸外交部長王毅4日與土耳其外長費丹在北京共同會見記者時，應詢表明中方對解決烏克蘭危機的基本主張，他表示，中國將根據自身的立場作出自主的決定。

中國環球電視網（CGTN）報導，近日，中國和巴西聯名發表關於推動政治解決烏克蘭危機的六點共識，短短一周左右時間裡面，已經有來自五大洲的45個國家，透過不同方式對這六點共識作出積極回應。

王毅表示，在烏克蘭問題上，中國的立場就是勸和促談，堅定不移，一以貫之。這一立場是基於大陸國家主席習近平在危機初期就提出的「四個應該」，第一條就是各國主權、領土完整應該得到尊重，同時也強調一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。儘管現在和談的條件仍不具備，但中方致力於和平的努力一刻也不會停歇。只要有一線希望就要全力去爭取。

王毅說，中國也鼓勵和支持世界上一切有助於緩和局勢、實現和平的各種倡議和努力。「我們重視瑞士為籌備和會所做工作，多次向瑞方提出建設性意見，瑞士方面對此一直予以正面評價和感謝。當今世界各種會議很多，能否參加，怎麼參加，中方將根據自身立場自主決定。」

王毅強調，中方認為，在烏克蘭危機上，世界現在需要發出更多客觀、平衡、富有正面意義和建設性的聲音。為此，中國和巴西最近聯名發表了關於推動政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，強調遵守局勢降溫三原則，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，同時呼籲各方堅持對話談判、加大人道援助、反對使用核武、反對攻擊核電廠、維護全球產業鏈供應鏈穩定等。

王毅指出，他與費丹外長就此交流了意見，土耳其方面也對「六點共識」表示歡迎和讚賞。短短一周時間內，已有來自五大洲的45個國家，透過不同方式對「六點共識」作出積極回應，其中26個國家已確認加入或正在認真研究加入方式。

俄羅斯、烏克蘭兩個主要當事人也對共識的大部分內容予以肯定。這再次說明「六點共識」符合大多數國家的共同期望，是當今世界的最大公約數。

中方相信，參與共同呼籲的人越多，局勢降溫的希望就越大，衝突升級的危險就越小。支持「六點共識」的國家越多，召開真正和會的日子就越近，實現和平的前景就越光明。中方真誠歡迎更多國家支持並加入「六點共識」，讓我們共同期盼和平早日到來。