名列全球15大富豪、身價至少3兆的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，今(4)日現身台北國際電腦展（Computex），所到之處被粉絲包圍求簽名，不料，有女粉絲先是請黃仁勳在手機上簽名後，竟突發奇想請黃仁勳在衣服上簽名，便看見黃仁勳在鎂光燈下，小心翼翼的於女粉絲右胸前簽名，而一旁戴棒球帽的阿伯其神情也成為了亮點。

臉書粉絲專頁「游庭皓的財經皓角」PO出一張輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳替女粉絲簽名的畫面，並表示「Jensen回家是不是要跪顯卡了」，也讓網友們紛紛討論，並且還有網友發現畫面中戴著棒球帽的阿伯，其眼鏡之下露出犀利的眼神，而網友也幫阿伯的神情下註解「矮額」，讓其他網友們笑翻。

黃仁勳在女粉絲胸前簽名，有網友表示，「這一定是ai圖」、「大家請自重，不要讓我爸為難、影響我爸的形象好嗎，謝謝大家」、「當有三兆時，簽名可以簽在GPU，也可以簽在G CUP」、「不要羨慕，當你身價也有3兆的時候，你一定也可以的，沒錯，我非常羨慕」、「看來我跟勳哥之間只差了3兆」、「3兆男的魅力」、「不過就簽名而已，怎麼我看這麼久」。

不過，另外也有網友認為「有錢真好，都有妹子自動掀起衣服露出好身材，盡情觀賞...還不會被人大罵變態的疑慮」、「人帥又有錢真好，人醜性騷擾」、「這樣的行為不可取喔」、「這個建議不要玩過頭，任何事情在鎂光燈下都會被放大檢視」、「這女的想紅吧，很噁」、「簽這裡不太妥，變綜藝咖了」。