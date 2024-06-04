今天6月4日是「六堆日」，高市客委會主委楊瑞霞在高雄市新客家文化園區文物館前廣場，率客家鄉親、民眾等近500人，以尊崇、緬懷心意，辦理「六堆日」升旗儀式，向300多年前為這片土地付出辛勞的六堆先民致敬。

六堆旗幟隨著悠揚挑擔樂曲冉冉升起飄揚，展現「六堆旗(齊)心、再傳300」昂首邁前的精神。儀式結束後，接續辦理客家音樂會及民眾DIY藍染手巾，現場也準備應節粽子、仙草茶分享。

客委會表示，自2021年以國家慶典舉辦六堆三百紀念活動開始，客家委員會串連高屏縣市政府與六堆十二鄉區，選定300年前六堆義勇先民豎旗堵禦、組成聯防組織保鄉衛土的日子 (康熙60年5月10日／國曆6月4日)作為「六堆日」，彰顯六堆在台灣獨有的文化意義及價值

每年高屏縣市及六堆十二鄉區有志一同於是日同步舉辦升旗儀式，期望透過每年六堆日升旗活動，緬懷先賢外，也凝聚後生傳承及開創客家文化，展望六堆旗(齊)心，再傳三百。

主委楊瑞霞表示，每年的六堆日升旗儀式凝聚客家鄉親緬懷先民精神、互相鼓勵一起為客家文化傳承努力，高雄市政府也致力於客家文化的傳承與營造，近年戮力推動客語復振，鼓勵學校推動客語沉浸、客華雙語教學，在家說客語、發給客語認證獎勵金，每年辦理近百場客家語言、文化、產業等活動等，也投入近億元經費營造客家生活環境軟硬體設施，今年即將完工啟用的美濃文化生態散步策，將提供更多元的走讀客家生活、生態、生產的新據點。

楊瑞霞指出，6月3日方動土的高雄市盤花公園，也投入8千多萬元於原三民1號公園，以局部改造、低維管方式增加綠地，種植客家五花九香等植栽，用客家盤花敬天地祭祀等概念，闡釋公園主題意象，同時改善親子休憩綠地景觀，朝向永續淨零推進。這些重要的政策與建設，本著多元文化的關懷與跨越族群的合作，推動公私部門合作，讓六堆精神在地實踐。