近年來，迴轉壽司中最受歡迎的食材——鮭魚國際市場價格持續上漲。由於全球需求增長，挪威鮭魚的出口價格在3年內翻倍，並在今年4月創下歷史新高。由於日本80％以上的鮭魚依賴進口，加上日圓貶值，鮭魚價格進一步上升，讓日本國產鮭魚出現新的商機。

根據日本水產商瑪魯哈日魯（MARUHA NICHIRO）的調查，鮭魚以50.6％的得票率連續13年蟬聯最受歡迎的壽司食材，遠超第2名鮪魚和第3名鯛魚及鱸魚。該公司分析，價格合理、脂肪含量適中是鮭魚廣受歡迎的主因。

然而，挪威等主要鮭魚產地的出口價格大幅上漲，挪威空運到日本的鮭魚每公斤價5月來到120挪威克朗（約新台幣366元），是3年前出口價的兩倍。《日本經濟新聞》指出，雖然全球鮭魚產量每年增長300萬公噸，但壽司在全球的流行使得需求增長更快，再加上飼料、燃料和人工成本上升，以及俄羅斯領空飛行禁令導致運輸成本暴漲，進口鮭魚的價格節節攀升。

隨著進口鮭魚價格的上漲，日本國產鮭魚越發受到市場青睞。位於青森縣的養殖場在5月中旬迎來鮭魚旺季，以新式設備養殖的鮭魚在捕撈後3日內就能在東京上架銷售。不僅運輸成本低，新鮮度也更高，讓日本國產鮭魚的競爭力大大增強。以東京都內為例，國產鮭魚100克零售價為498日圓（約新台幣104元），比挪威鮭魚便宜40％。

日本一直依賴從海外低價進口鮭魚、蝦和鮪魚等水產，但隨著國際價格上漲，行之有年的商業模式面臨挑戰。鹿兒島大學佐野雅昭教授指出，過度的全球化需要調整，而鮭魚市場的變化正是問題的縮影。如何在全球變化中保護日本的餐桌，將促使日本展開對國內食品政策的討論。