星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，若觀察最近大型科技類股公布財報的結果，可以發現上一季的財報數字優於市場預期，且有些企業分享未來一年的前瞻觀點也預估前景比先前市場預期更好；以美國標普500指數科技類股前瞻本益比來看，過去數周的本益比曲線原本向下，但由於企業獲利表現良好，本益比近期有上調趨勢，代表科技類股的表現仍可獲得支撐。

陳昱嘉進一步提到，除了企業獲利優於預期，近期半導體企業揭露更多未來新產品趨勢，也讓市場對於未來科技更具信心，數位化過程是不可逆的趨勢，這種趨勢很難被短暫的高利率因素影響，特別是AI的發展更是支撐整個產業的主要動能，目前看來也不太會有泡沫化的跡象。

渣打銀行首席投資辦公室認為，科技與通訊服務業的第一季財報引領企業盈餘上調，前景樂觀，也反映在今年以來的CEO信心指數上漲中。從5月強勁的經濟數據來看，美國耐用品訂單環比上漲0.7％，升幅超預期；美國諮商會消費者信心意外升至102 ；美國製造業和服務業PMI分別升至50.9和54.8，超預期好轉，這些對於風險資產都是利多因素。

渣打銀行首席投資辦公室指出，雖然聯準會有鷹派的發言訊號，加薩局勢也仍然緊張，不過整體而言，美國經濟仍在健康增長，聯準會褐皮書披露的調查結果和亞特蘭大聯儲GDPNow對於2季度3.5％的增長預估反映了這點。長期來看，對於日本、亞洲股市，以及美國股市如通訊服務、科技股持正面觀點。

短期股市走勢方面，滙豐銀行指出，美國核心個人消費物價指數（PCE）回軟，從3月的2.81％下降到4月的2.75％，使投資人對於聯準會在今年底前降息更抱持希望，且部分由AI推動的創新正在促進投資與提高生產力，對於美國及亞洲股市有正面影響。