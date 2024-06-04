渣打銀行指出，雖然宏觀大環境依然穩健，但仍需關注美國2年期和10年期公債殖利率何時會超過5％門檻，過去一年，該殖利率水準已經成為短期內金融狀況自我調節的穩定器，若殖利率邁向5％，導致短期內金融狀況收緊，會使風險資產短暫下跌，可能預告當前冷熱適宜的金髮女孩經濟將終結，並且最終使債券殖利率從該水位回落，當美國10年公債殖利率跌破3.8％低點，則為預示著經濟前景惡化。

然而，渣打銀行進一步指出，雖然美國近期強勁的經濟前景數據、公債拍賣行情疲軟，以及聯準會官員發言透露出鷹派訊號，使美債殖利率同步走高，但由於企業盈餘預期上修，CEO信心指數也提升，對於股市仍是偏多格局，預期隨著通膨逐步放緩，未來幾個月的債券殖利率將緩慢走低。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉則分析，若美國10年期公債殖利率突破5％，確實會對股市造成壓力，不過依照目前的情況看來，回升幅度有限，預估今年第四季末約為4.5％；除非通膨失控、相關數據大幅超出預期，導致市場預期聯準會要繼續緊縮貨幣政策，若非如此，基本上今年美國10年期公債殖利率會在狹幅區間震盪，對於股市影響相對有限。

陳昱嘉補充，雖然去年10月美國10年期公債殖利率曾有一度來到近5％左右，但當時的通膨相對較高，且市場上仍有人認為聯準會可能會升息，與現階段市場多數人預期降息、不升息的狀況不同，現在債券殖利率微幅上漲，對於股市的壓力相對不那麼大；對於債券市場而言，殖利率的變化對長天期債券價格的影響較短天期債券劇烈，適合不同屬性的投資人。