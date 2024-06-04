美媒5月30日引述多名知情人士說法稱，美國政府已逐步放緩對晶片製造商發放「大規模」出口中東各國的許可，避免中國透過中東國家取得先進晶片，輝達（Nvidia）超微（AMD）和英特爾（Intel）近期提出的申請，已全數遭到擱置。對此，前立委郭正亮4日就表示，「黃仁勳最近真的很倒霉，上週美國政府突然去查中東市場」，引發討論。

郭正亮4日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「黃仁勳最近真的很倒霉，上週美國政府突然去查中東市場，因為他們懷疑中東很多國家大量採購A20的晶片，我聽說已經產生這個行業，就是去阿拉伯國家背包客，背幾片A20然後去中國大陸，轉售的溢價不錯」。

郭正亮指出，「於是美國就發現了，怎麼阿拉伯半島這麼多有錢的國家，買一大堆高階晶片，就下令要查，就把審查時間放長，輝達股價一天就暴跌3.8％，就發生這個事」，郭正亮最後也說，「黃仁勳是很無奈，他哪裡不要中國大陸市場？還要賣到中東化整為零，背包客跑去大陸當然樂見」。