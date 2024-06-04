德國腕表所以受到表迷的推崇，在於「求精不求量」，為了維持高品質與高妥善率，朗格（A. Lange & Söhne）一年年產量僅5千只腕表，近來朗格進駐台北101隆重打造全亞洲最大專賣店，以直營方式經營台灣市場，未來有新款表上市也會優先來台。

朗格在台北101打造全亞洲最大旗艦店，十分看重台灣市場。（A. Lange & Sohne提供）

全新落成的新店內展示品牌故事牆，訴說朗格充滿故事性的傳奇歷史，並有一面零件牆展示Tourbograph Perpetual萬年曆陀飛輪追針計時腕表的684個零件，十分壯觀，另有一顆從柏林圍牆拆下來的石頭，是開啟朗格重生的重要歷史起點，也吸引不少表迷前往瞻仰。

朗格Datograph PerpetualTourbillon Honeygold「Lumen」巨作，結合飛返計時碼表、跳分積分盤、萬年曆和陀飛輪等功能。（A. Lange &Sohne提供）

朗格在今年WW表展發表的兩款新表，也搶先來台展出，一款是Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold「Lumen」巨作，結合飛返計時碼表、跳分積分盤、萬年曆以及有專利停秒裝置的陀飛輪等高複雜功能，表殼採用朗格獨有的18K蜂蜜金（Honeygold），並以「Lumen」版本呈現，另一款Datograph UP/DOWN大日曆計時動力儲備顯示腕表。