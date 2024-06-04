消息公布後，截至4日晚間8點，攜程美股盤前跌4.1％，報49.62美元。

攜程指出，發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。一經發行，票據將為一般無擔保債務，票據將於2029年6月15日到期，除非在該日之前按其條款獲回購、贖回或轉換。

攜程並稱，計畫場外私下協商交易中回購一定數量的美國存託股，預期金額最高為4億美元，即所謂的「同步回購」，預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。