消息公布後，截至4日晚間8點，攜程美股盤前跌4.1％，報49.62美元。
攜程指出，發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。一經發行，票據將為一般無擔保債務，票據將於2029年6月15日到期，除非在該日之前按其條款獲回購、贖回或轉換。
攜程並稱，計畫場外私下協商交易中回購一定數量的美國存託股，預期金額最高為4億美元，即所謂的「同步回購」，預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。
繼大陸電商企業京東、阿里巴巴宣布將發行可轉換優先票據後，大陸線上旅遊平台攜程也將跟進。攜程4日宣布，計劃發售13億美元、2029年到期的可轉換優先票據，並保持向買方授予最多2億美元票據的選擇權，意味最終規模或高達15億美元。
消息公布後，截至4日晚間8點，攜程美股盤前跌4.1％，報49.62美元。
攜程指出，發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。一經發行，票據將為一般無擔保債務，票據將於2029年6月15日到期，除非在該日之前按其條款獲回購、贖回或轉換。
攜程並稱，計畫場外私下協商交易中回購一定數量的美國存託股，預期金額最高為4億美元，即所謂的「同步回購」，預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。