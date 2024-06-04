消息公布後，截至4日晚間8點，攜程美股盤前跌4.1％，報49.62美元。

攜程指出，發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。一經發行，票據將為一般無擔保債務，票據將於2029年6月15日到期，除非在該日之前按其條款獲回購、贖回或轉換。

攜程並稱，計畫場外私下協商交易中回購一定數量的美國存託股，預期金額最高為4億美元，即所謂的「同步回購」，預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。

陸地方債務風險持續 傳暫停與離岸城投債相關衍生品備案
解放軍展開聯合利劍-2024A聯合演習 海巡署海上嚴密部署
日本工程師來台灣搭捷運 狂讚3優點：太先進了！
#攜程 #京東 #票據 #轉換 #優先票據
無人機來勢洶洶 現代戰爭的革新者