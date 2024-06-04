據日本共同社報導，由主要半導體製造商組成的「世界半導體貿易統計組織」（WSTS）4日發布預測稱，2025年半導體市場將比上年增長12.5％，達到6873億美元。由於面向人工智慧（AI）的半導體需求旺盛，將創歷史新高。

2023年全球半導體市場出現衰退，除AI和汽車相關領域外，均呈現低迷狀態，較上年下降8.2％至5268億美元。

相比之下，2024年市場狀況有所恢復。據悉，用於保存數據的存儲器和負責計算和處理圖像的邏輯半導體部分出現迅速擴大。市場預測已從上次公布的增長13.1％上調至增長16.0％（6112億美元）。

預計2025年也將延續這一趨勢，市場將連續2年擴大。

對於2025年的預測從地區來看，美國增長率最高，達14.8％，亞洲太平洋地區緊隨其後，將增長12.3％。預計日本面向純電動汽車（EV）的需求將回升，增長9.3％，達7.5088兆日圓（約合新台幣1.4734兆元）。