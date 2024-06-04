彰化縣花壇鄉中庄村長李樹林昨天在社群「花壇人俱樂部」公告，指該村將在7日晚間舉辦俗稱「送肉粽」的送煞科儀，因未公布路線，引發不少民眾憂心。在造成熱議下，今晚村長在社群公布送煞路線，送煞隊伍由竹子街喪宅出發，經由內厝街直行過台1線中山路，往金墩街後至海邊，完成後返回。

「送肉粽」原是盛行於鹿港等沿海地區的送煞科儀，然近幾年來彰化縣從海邊到山邊的各個鄉鎮，幾乎都陸續有舉辦過「送肉粽」科儀，喪家也大都透過村里長在社群平台發布訊息，同時公告路線，請民眾屆時盡量配合迴避。

近日花壇鄉中庄村長李樹林在臉書社團公告，指將在6月7日晚間9點至9點半舉辦「送肉粽」，但他以避免地方恐慌為由，未同時公告路線，要大家盡量避開或不要出門。

訊息傳開後，結果引發民眾更大恐慌，許多人質疑端午連假前一晚要辦「送肉粽」，那個時間有很多外地人要返鄉，為什麼不公布路線？

此外，因當晚花壇國小將舉辦社團發表展，不少學生及家長擔心活動結束返家時會遇上送煞隊伍，除紛紛向校方要求將活動的結束時間提前，也透過民代向喪家及村長反映要公布送煞路線及將送煞時間延晚。

不少民眾透過管道或民代詢問，中庄村長李樹林頻頻接獲來電，壓力快炸鍋下，他從善如流，於今晚透過友人在臉書社團再度公告送煞訊息表示，「送肉粽」時間更改為6月7日晚上10點由該村竹子街喪宅出發，經由內厝街直行，通過台1線中山路後往金墩街，再到海邊完成送煞儀式後返回。