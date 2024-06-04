提起德國腕表，立刻讓人想到精準嚴謹的機械工藝、堅固實用和去繁化簡的設計，由於產量不高，更是備受表迷的追捧，在表壇掀起德國製表的復興運動。格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）年產量僅有1萬5千只，熱門表款甚至經常缺貨。為迎合愈來愈多的女性表迷藏家，推出Serenade Luna小夜曲月相女表，標榜9成以上都是純手工工藝打造。

格拉蘇蒂原創議員卓越Senator Excellence Perpetual Calendar萬年曆腕表，73萬2000元。（Glashuette Original提供

格拉蘇蒂原創最近推出多款新表，一款向德勒斯登致敬的PanoMaticInverse Limited Edition偏心機芯倒置限量表，將德勒斯登的著名地標聖母教堂、美術學院、易北河畔等，以手工鐫刻在表盤上，另為了開發女表市場，新款Serenade Luna小夜曲月相女表也已經正式登台，延續格拉蘇蒂原創的簡約時尚風格，表盤設計純粹而內歛，月相視窗位於6點鐘位置，是一款專為女性打造的複雜功能機械女表。

格拉蘇蒂原創推出Serenade Luna小夜曲月相女表，精鋼款皮革表帶35萬元。（Glashuette Original提供）

Serenade Luna小夜曲月相女表共有四款，表徑32.5mm，搭配鑽石時標和現代感十足的月相顯示，有珍珠母貝表盤或太陽飾紋藍色表盤的精鋼女表，也有搭配金綠色表盤的18K紅金款，表圈和表冠鑲嵌鑽石，搭載Calibre 35型自動上鍊機芯。