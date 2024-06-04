韓國人氣女團New Jeans成挾帶著高人氣，團員們各個都獲精品代言，之前就獲品牌代言人頭銜的成員Hanni，近期除為HORSEBIT 1955 馬銜鍊包款及HORSEBIT 1953 馬銜鍊樂福鞋推出全新形象廣告外，在今年3月也獲得GUCCI BEAUTY的新任全球品牌代言人，獲得新身份的她，也在上週其中一場演出向粉絲「逆應援」，讓許多粉絲直呼「成為Bunnies（New Jeans粉絲名）好幸福。」

NewJeans Hanni穿GUCCI帶逛首爾。（GUCCI提供）

HANNI從2022 年以來，她一直是 HORSEBIT 1955 馬銜鍊包款的代言人，近期他身穿HORSEBIT 1955 馬銜鍊包款及HORSEBIT 1953 馬銜鍊樂福鞋，穿梭於首爾街頭，她在形象廣告中以不同的造型輕鬆駕馭1955 馬銜鍊包，展現此經典設計能輕鬆融入當代城市的百搭特性，至於帶著他在街頭則是Gucci Horsebit 1953 樂福鞋，該鞋款字問世後，不斷在各任創意總監之下展現不同面貌，現任創意總監Sabato De Sarno，向品牌的馬術傳統擷取靈感，也注入現代之美，造就Hanni腳上那雙可以陪著穿著者穿越各街頭巷尾的美鞋。

Gucci Horsebit 1955經典肩背包GG LOGO，9萬9500元。（GUCCI提供）

Gucci Horsebit 1955經典肩背包，11萬1200元。（GUCCI提供）

Gucci Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋，4萬元。（GUCCI提供）

https://x.com/miyao___o/status/1797147768512983192

HANNI除新廣告之外，近期接下GUCCI BEAUTY代言人身份後，也不忘回饋一直支持自己的Bunnies，趁著上週參加K-Wave人氣歌謠的演出時，她也特別為粉絲來了一場「逆應援」，有現場粉絲在社群分享HANNI準備一個包含周邊產品、零食以及GUCCI香水的禮品包，引起網友爭相轉發，除表示羨慕之外，也有人tag自己的偶像，希望自家偶像也能為粉絲來場逆應援。