日本知名AV女優波多野結衣甜美外型、火辣身材，因有幾分神似台灣「第一名模」林志玲，因此有「暗黑林志玲」、「AV界林志玲」封號，讓她在台灣擁有高知名度。現年35歲的波多野結衣，近日曬出19歲時AV封面作品，台灣成人權威「一劍浣春秋」點出能長紅多年很不容易。

波多野結衣出道至今已經超過16年，近日她公開在社群平台「X」公開19歲出道時的AV封面作品，畫面中她留著咩咩頭瀏海，看起來還有些稚嫩，有料身材不難看出相當具有潛力，波多野結衣笑稱當年自己「眉毛很淡呢！」

波多野結衣曬出曝光19歲封面作品。（圖／翻攝自波多野結衣 X）

台灣成人權威一劍浣春秋在《Play NO.1》網站指出，因為AV界永遠不缺新鮮的肉體，因此波多野結衣能夠維持16年持續有片商找上門，可謂相當不容易：「必須Respect！」，而波多野結衣2019年曾傳出退休謠言，一劍浣春秋也提到，去年和她合作時，見到本人鬥志很高、鬥氣滿身，從此可見絕對不是要退休的女優：「雖然波多野結衣近來身材走樣，但相信她不會被外界的質疑打倒」。

事實上，日前有粉絲前往日本朝聖，拍下一組波多野結衣穿泳裝的照片，卻驚見她身材豐腴，小腹略為凸出，擠出多層肉，身材走樣的現況讓許多粉絲幻滅。至於變胖的原因，波多野結衣曾提到有和一家公司合作，進行一個「所有的女性都能成為美麗的女性」企劃，目前正在盡最大努力增胖中，正向認為：「我覺得不管年齡多大或是體重多少，都能夠成為美麗的女性」、「希望更多的女性朋友不要放棄讓自己成為美麗的女性，所以我從自己做起，希望能帶給大家希望，我會讓大家看到改變的，敬請期待」。