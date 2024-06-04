布萊德彼特早期從事各式各樣的打工，同時不斷追求他的星夢。（杰德影音提供）

Global Trekker探索世界頻道6月份聚焦好萊塢男明星的傳奇人生故事，從廣告模特兒出身的布萊德彼特（Brad Pitt）也曾經身無分文，隻身來到洛杉磯追逐好萊塢星夢。原先主修新聞學的他，邊上課邊打工賺外快。做過的工作可以說是五花八門，從脫衣舞者的加長禮車司機、冰箱送貨員，甚至是在餐廳門口穿上公雞吉祥物的服裝，只為了吸引客人上門，還是一名脫衣舞者的引介，讓他接觸表演課程，才開始展開他輝煌的演藝事業。

布萊德彼特於80年代末期在大銀幕初登場，之後以《末路狂花》的牛仔一角走紅，並開始與好萊塢大片廠合作，其中也包括與「阿湯哥」湯姆克魯斯一同主演的《夜訪吸血鬼》 ，奠定其性感迷人的銀幕形象，更以科幻電影《未來總動員》展現揮別以往的精湛演技，讓他風光首度入圍奧斯卡，更拿下演藝生涯第一座金球獎，而他出道超過30年，也終於在2020年以《從前，有個好萊塢》獲得首座奧斯卡最佳男配角獎。

除了名利雙收的演藝事業，他的私生活也一直都是鎂光燈的焦點，小布在1998年認識了以《六人行》竄紅的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston），2人的戀情更是至今都讓影迷回味無窮，不斷有粉絲高喊希望佳偶復合。除此之外，他們更一同創立「B計畫娛樂」（Plan B Entertainment），爾後推出的《自由之心》、《月光下的藍色男孩》都順利抱走當年的奧斯卡最佳影片大獎，奠定其高水準輸出的品質保證。

他也和第二任妻子安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）一同關懷全球人道議題，當時更表明只有在美國同性婚姻合法後，才會和裘莉步入婚姻，展現夫妻倆善用影響力在人權倡議盡的心力，可惜最後仍在2019年宣布正式離婚。更多內容可至《布萊德彼特：突破好萊塢》收看。

另外，「Global Trekker人物誌」系列節目呈現傳奇巨星們的演藝歷程，除了布萊德彼特外，還包括影帝湯姆漢克斯、哈里遜福特、湯姆克魯斯、小勞勃道尼等，將於本週三（5日）起晚間9點55分於Global Trekker探索世界頻道全台獨家首播，每週連續播出2集。更多頻道節目內容，亦可上中華電信MOD、Hami Video影劇館＋隨選收看。