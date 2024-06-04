賴清德總統就職演說引發大陸強烈反應，大陸全國台企聯4日發表聲明指，台商對兩岸關係的未來發展充滿焦慮，希望兩岸關係和平發展、兩岸經濟密切交流合作，「才是人間正道」，呼籲民進黨政府正視問題並回歸現實，讓兩岸關係重回正確軌道。

台企聯今日聲明強調，賴清德就職講話可謂「一石激起千層浪」，台海形勢彌漫著一種緊張又讓人十分擔憂的氛圍。先是解放軍舉行聯合利劍-2024A軍演，5月31日大陸又宣佈中止 ECFA早期收穫清單項下134個產品關稅減讓。台企聯批評民進黨當局「要負完全的責任」，而台商朋友們對此無不痛心疾首，對兩岸關係的未來發展也充滿焦慮。

台企聯聲明說，ECFA對台灣經濟發展至關重要。ECFA是2010年兩岸在九二共識基礎上簽署的，14年以來，台灣從中獲得的關稅減免金額已經超過100億美元，農漁、機械、汽車零配件、紡織和化工等產品競爭力大幅提升，傳統產業就業問題得到大幅改善。

台企聯續指，相比之下，大陸在該協議下獲得的關稅減免金額，卻只有台灣地區的十分之一左右。這是大陸基於「兩岸一家親」的理念，所給予台灣單方面的讓利。

台企聯批評，民進黨當局一方面依賴ECFA帶來的收益，一方面又抹黑詆毀ECFA、利用意識形態操作「抗中」。聲明指，去年大陸方面對台啟動的貿易壁壘調查，並於12月宣佈中止ECFA中12個稅目的關稅減讓就是一種「警示」。但民進黨當局不但不釋出誠意解決問題，反而在520講話中嚴重挑釁大陸紅線，導致本已非常脆弱的兩岸關係雪上加霜。

台企聯最後強調，兩岸關係和平發展、兩岸經濟密切交流合作，才是人間正道、才是兩岸同胞之福；鄭重呼籲民進黨當局能夠正視問題，體認台灣民眾的真實願望和切身利益，丟掉幻想、回歸現實，讓兩岸關係重回正確軌道。