AI晶片大廠創鑫智慧（Neuchips）在COMPUTEX 2024推出整合RAG（Retrieval-Augmented Generation，檢索增強生成）與LLM（Large Language Model，大型語言模型）的端到端（end-to-end AI）解決方案，執行長劉景慈4日指出，除了透過台積電7奈米製程推出生成式AI卡，創鑫智慧也正在規劃採用5奈米製程的下一代生成式AI晶片。

創鑫智慧致力研發高能效AI ASIC（特殊應用積體電路），推出的整合RAG與LLM的端到端解決方案，可搭配企業內部既有硬體系統即可部署本地端GPT節能加速方案，可顯著降低企業導入LLM的時間與總擁有成本，該解決方案支援多種開源的中文、英文大型語言模型，包含台灣可信任生成式AI模型TAIDE，讓政府等機敏單位能擁有AI賦能優勢。

劉景慈表示，創鑫智慧採用自行研發、台積電7奈米製程製造的ASIC－Raptor生成式AI晶片（原稱N3000），製作成能夠安裝至小型電腦或工作站的Viper生成式AI卡及整合式的LLM解決方案，也就是說，無須額外投入人力、電力、空間等成本，即可結合軟硬體合作夥伴打造企業專屬應用。

企業已認知到將AI導入工作流程對於提升生產力的重要性，但其複雜部署方式與大量先期投入成本，讓企業裹足不前，Viper生成式AI卡使用PCIe介面和電腦連結，擁有半高半寬外型規格體積小巧的優勢，功耗最低僅需35瓦，可直接安裝至既有電腦，或是企業內部負責儲存資料的NAS（Network-Attached Storage，網路附加儲存裝置），進一步強化資料檢索的便利性，更有利於生成式AI發展。

Viper生成式AI卡甚至可支援最多48GB的記憶體空間，可提供企業本地端作為向量資料庫（Vector Database）使用，於單一張生成式AI卡上有效率地完成索取資料、檢索、增強及生成等任務，端對端的運作效率是CPU的10倍以上，加上不須額外連網可離線使用的特色，無須擔心企業敏感資料外洩或是成為資安隱憂。

劉景慈表示，Viper生成式AI卡內建Raptor生成式AI處理器，能夠大幅度卸載生成式AI工作負載對於CPU的負擔，其中嵌入引擎(Embedding Engine)可強化流程中，向量相似度檢索(Vector Similarity Search)的效率及精準度，一體達成檢索增強與生成等工作，強化流程應用與系統效能最佳化，RAG能夠在不重新訓練LLM的前提下，從外部擷取新資訊並整合，節省大量重新訓練AI模型的時間與成本，同時提升推論準確性，並根據企業應用需求進行微調。