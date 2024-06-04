渣男的理由都那一套？有男子在網上分享，因為日前和女同事出差，隨然訂了2間房，但兩人還是不慎發生關係，然而，這樣的情形卻讓他出了小狀況，他與女友愛愛時硬不起來，反而看見女同事的微笑卻讓他起了生理反應，對此，他也不禁想問「是不是對女友變心了？」；而網友則罵翻「不要裝深情好嗎」、有夠噁！做這種事就不要說什麼我很愛女朋友好不好，愛有夠廉價」。

一名男網友在「Dcard」發文，他提到因為公司日前派他與女同事到南部出差，且訂了2間房讓女友放心，不會作出任何踰矩的動作，沒想到，出差的當天晚上雖然兩人是各自進房睡覺，但他卻跑到女同事房間，不小心發生了關係，他也和女同事說好「這是我們兩人的秘密，不要說出去」，並表示，因為有戴保險套，也不用擔心會懷孕，就當此事沒發生過。

然而，他表示這幾天和女友出遊，要和對方愛愛時，「一想到做了背叛事情後，居然軟了硬不起來，並有罪惡感」，女友還好心安慰他是不是出差工作太累，所以表現不佳，而他和女友便沒繼續下去，僅是兩人赤裸著抱在一起睡。

後來，她也說，疑因曾做出虧心事，不敢看著女友的臉，而看到女同事點頭微笑，回到座位上時，他竟然請了生理反應，讓他內心充滿虧欠認為「好對不起女友，覺得好像是不是變心了？」。

文章在網上曝光後，網友一片倒罵翻，「說是兩人的秘密，啊結果你在這裡講給大家聽」、「渣男的理由來來去去都那一套，能不能換個說法？」、「不要裝深情好嗎」、「在這邊道歉有個屁用，當我們懺悔室？講完就沒事？」、「有夠噁！做這種事就不要說什麼我很愛女朋友好不好，愛有夠廉價」。