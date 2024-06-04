備受關注的再生醫療法過關，財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會、台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會等六大醫事團體共同聲明，支持《再生醫療雙法》，開創台灣醫療兆元產業。

洪子仁表示，「再生醫療雙法」歷經多年審議，法案終於通過，代表兩個重要意涵，第一是有法令為基礎，以提供再生醫學與細胞治療的生技產業發展的基礎，讓生技產業可以大展拳腳。

第二個意涵，再生雙法通過，讓台灣的再生醫學與細胞治療等生技產業，有機會持續投入資源提升研發及技術能力，代表台灣除了半導體和機械製造產業之外，生技醫療也能成為未來台灣發展國際醫療的亮點。

洪子仁表示，此次通過雙法，比上次修正的法令，有許多包含組織細胞的來源規範，以及政府讓再生醫療的治療成效更公開透明，都進一步在法令中做更嚴謹的規範。

他說，考量到安全有效的範圍中，讓再生醫療治療成效都能公開透明，讓社會大眾清楚明瞭，「這是很重要的里程碑」；期待未來再生醫療業者能與醫療機構、臨床醫師在細胞治療領域上，透過案例的累積，每年定期向大眾公開報告，以清楚了解細胞治療與再生醫學成效為何，嘉惠民眾。