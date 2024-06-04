蔡政憲表示，4大重要效益中，最受矚目的是幹細胞的衍生物-外泌體，這是全球激烈競賽下的新興科技項目，而《再生醫療製劑條例》提供健全的法規，讓台灣外泌體產業有機會在國際上勝出。

第二點是將台灣過去幾十年所累積的細胞治療技術，能夠銜接到再生醫療製劑開發、快速審查，讓大眾得以享受到細胞治療開發成的新藥。例如過去5年半，台灣有多達305件特管辦法細胞治療計畫獲許可；5年前醫界和產業界投入人體臨床細胞治療每年僅個位數，而近兩年卻暴增到87件，足見蓬勃發展。

第三，明年正式進入超高齡社會，面對高齡疾病／未能滿足的醫療需求，例如慢性傷口治療、糖尿病足潰瘍、褥瘡或退化性關節炎、皮下軟組織修復、肺部損傷及肺部纖維化、神經受損、心血管、眼科、牙科等，等，盡量不長照的理想，鑰匙就是再生醫療！過去5年來，再生醫學細胞治療因為《特管辦法》得到很好的成效，例如慢性傷口有效指標8成；退化性關節炎兩側疼痛指數平均減少約6成，膝關節功能評估量表顯示進步幅度約3-7成。從藥物經濟學的角度，幹細胞再生醫學大約45萬元，相對於截肢進入長照動輒花費300~400萬，或關節受損嚴重失能造成的經濟損失，就醫療花費和生命品質而言都完全不同。

第四就是國際醫療，台灣一直尋找能再度在國際上差異化、成為特色項目的醫療，再生醫學自特管辦法開放後，台灣醫護人員已練就細胞治療技術與經驗，絕對能成為國際醫療的強大能量。