三年前帶領散戶大軍發動史詩級軋空的吉爾5月重出江湖，他在網路論壇張貼個人持股明細截圖，促使散戶一窩蜂跟進搶買GameStop。GameStop3日股價大漲21％至每股28美元，自吉爾復出以來暴漲逾70％。

知情人士表示，吉爾（網路帳號為「咆哮小貓」與「DeepF------Value」）5月再次掀起迷因股熱潮前，便在E＊Trade平台買進大量GameStop選擇權。

吉爾2日發布一張螢幕截圖，顯示他持有500萬股的GameStop股票（價值約1.2億美元）與本月稍後到期的12萬個看漲期權（價值約6,570萬美元），這些部位加上約2,900萬美元現金，價值超過2億美元。總獲利逾686萬美元。

E＊Trade擔憂點在於，吉爾可能為了自己利益而哄抬股價。E＊Trade內部正在討論吉爾行為是否構成操縱。E＊Trade目前尚未做出任何決定，他們最終也可能選擇不採取任何行動。