美國內布拉斯加州一名由安寧關懷療養機構宣布死亡的老婦人，被收屍的殯儀館發現她仍有呼吸。

美國內布拉斯加州近日傳出一起嚇壞殯葬人員的「復活」事件。一名74歲老婦人周一（3日）由安寧療養院宣告死亡，遺體送到殯儀館。殯葬人員處理遺體時赫然發現老婦仍有呼吸，趕緊報警，此時距離她的死亡宣告已將近2個鐘頭。從警逾30年的郡警高層直言，此事極為罕見。

綜合美國有線電視新聞網、英國廣播公司周二（4日）報導，位於美國內布拉斯加州林肯市附近一家殯儀館向警方報案稱，一名已宣告死亡的74歲老婦格蘭茨（Constance Glantz）「仍有呼吸」，工作人員一發現她仍有生命徵兆，立刻對她施作心肺復甦術，並緊急送醫。目前尚未發現安寧療養機構有犯罪意圖的證據。

內布拉斯加州蘭卡斯特郡（Lancaster County）警方表示「此案十分不尋常」。郡警首席副警長侯欽（Ben Houchin）說：「從警31年，沒見過這種事情。」

格蘭茨居住的茅伯利（The Mulberry）安寧療養中心工作人員，周一上午9時44分宣布她已經死亡，遺體送往一家殯儀業者處理，兩地車程25分鐘。安寧療養機構的住民死亡並不罕見，侯欽說，過去7天之內有一名醫師探視過格蘭茨，這名醫師也願意在她的死亡證明簽字。茅伯利安寧療養中心宣布格蘭茨死亡時，現場情況並無任何可疑之處，侯欽指出，在這種情況下，郡警未派驗屍官到場合情合理。

美國內布拉斯加州蘭卡斯特郡警辦公室說明殯儀館發現已宣告死亡的老婦仍有呼吸一案。

殯儀公司派員到茅伯利中心接走格蘭茨，她的「遺體」由多名工作人員放上工作檯，其中一人注意到她「還在呼吸」。警方在上午11時45分左右接獲殯儀公司報案，警消與急救人員隨即派員趕赴殯儀館處置，確認格蘭茨真的還在呼吸，一如常人。

胡欽周一下午在記者會說明此事時表示：「警方送她到本地一所醫院，她還活著。」當晚警方並未進一步公布格蘭茨的狀況，但她的家人已獲知最新狀況。郡警已開始調查此事，包括實地訪查茅伯利療養院，但目前尚未發現有何犯罪意圖。

格蘭茨並非近年唯一「死而復生」個案。2018年，南非一處太平間工作人員發現冰櫃裡一名因交通事故而喪生的婦人竟還活著。去年6月，厄瓜多一名76歲婦人蒙托雅（Bella Montoya）疑因中風死亡，她的遺體入棺後，家人守夜過程聽見怪聲，開棺準備替她更衣時赫然發現她還活著，緊急送醫。7天之後老婦還是去世了。

英國安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）醫學院資深講師休斯（Stephen Hughes）說，死亡是一種「過程」，但經過死亡宣告之後的人出現生命徵象的確少見。他表示，對於死者仔細檢查實屬必要，醫師通常會觀察心跳、呼吸至少1分鐘，此外，有些藥物會減緩人體徵象趨緩，造成「去世」的假象。他說：「有時候，看起來可能已經死了，但其實並未真正死亡，務必仔細檢查。」