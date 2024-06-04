台中阿國與小英結婚後經常為了房貸吵架，甚至吵到要離婚，還說「各玩各的」，沒想到小英竟與小吳出軌，最後被阿國發現，阿國即以「那就離婚吧」、「你那麼想跟別人在一起」、「就讓你去吧」，事後提起侵權告訴，向2人要求損害賠償100萬元，台中地院審理後認被告應連帶給付原告15萬元，可上訴。

原告主張：原告於民國110年12月31日與前妻即被告小英結婚，被告小吳明知小英為有配偶之人，竟與小英發生1次性行為，被告2人上開所為逾越一般男女社交之份際，侵害原告之配偶權，且情節重大，致原告精神上痛苦。

小英辯稱，她與原告常因家用及繳納房屋貸款等事爭吵，原告更於農曆年前提及欲離婚之意，她之行為固有不該，但她之收入僅略高於基本薪資，且原告亦曾於對話中稱「各玩各的」等語。

法官認為，被告2人於原告婚姻關係存續期間，有上揭1次性行為，顯已逾越男女正當社交份際，足以破壞原告基於配偶身分對於婚姻和諧圓滿之期待，已共同不法侵害原告之人格法益，且情節重大。審酌被告經濟狀況等情，認原告請求精神慰撫金應以15萬元為適當，逾此範圍之請求，不應准許。可上訴。