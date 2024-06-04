輝達執行長黃仁勳今（4日）上午才現身台北國際電腦展（COMPUTEX），替廣達、技嘉等供應鏈夥伴站台，下午接著在漢來飯店舉行全球記者會問答。他到場的第一句話就是問大家，「你們會介意我吃午餐嗎？」原來身家高達3兆元的黃仁勳竟然忙了一整天還沒吃飯！

黃仁勳大約在下午3點半步入記者會現場，並主動和大家熱情打招呼。他一上場就端著一盤食物，原來他從早上5點起床後一直忙著趕場，沒空吃飯。他向現場媒體表示，盤子上放的是「火雞三明治不加美乃滋」。

終於能夠開吃，黃仁勳的神情看起來特別開心。不過他仍敬業開放媒體問答，可是回答到一半，喉嚨卡卡，他笑著抱怨，「好乾，沒有美乃滋」，展現幽默、自在一面，接著又喝起冰咖啡。

面對上百名海內外媒體爭先恐後舉手提問，黃仁勳態度輕鬆，呼籲大家慢慢來，他會一一回答。全程將近90分鐘，還用各國媒體的當地語言打招呼，引得大家哈哈大笑。

有媒體問到輝達的「江湖地位」，想知道「若世界只能有2間AI公司，一間是輝達，另外一間會是誰？」黃仁勳先是笑問，「輝達那麼美好、那麼可愛，為什麼會想攻擊我們？」引起哄堂大笑。

不過隨後黃仁勳也認真解釋，「輝達是market maker（市場創造者），而不是share taker（瓜分市場者）」，強調輝達一直在發明未來、一直在做開創性的事。

最後黃仁勳更直言，輝達投資台灣，主要是因為台積電超棒，更強調是「不可思議（incredible）的棒」，加上台灣電子供應鏈生態系相當豐富，他非常感謝台灣供應鏈的支持，「如果你來自台灣，你應該要為此感到驕傲；如果你是台灣廠商，你也應該為此感到驕傲」。