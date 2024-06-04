民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目爆料，透過手機訊號定位可分析參與「青鳥行動」群眾，引發國家機器監控人民的疑慮，台北地檢署已主動分案調查本案是否涉及《通訊保障及監察法》、《個人資料保護法》等犯行。對此，新黨表示，多名黨員將於明(5)日上牛以「現場被害人」身分到北檢告發王義川涉犯《個資法》，並將發起「一人一狀」告王侵害人權，每名被害人最多可向王求償2萬元。

據了解，北檢雖已分「他字案」調查本案，但並無具體涉案被告，不過新黨明天提出告發後，依法北檢近日必須將王義川列為「他字案」被告。

王義川上月在政論節目中提到，他們可以透過手機訊號的定位分析立法院外群眾的年齡，以及與519民眾黨遊行群眾是否有重疊，引發各界質疑國家機器監控人民的疑慮，北檢5月29日主動分「他」字案，指派檢肅黑金專股檢察官羅韋淵調查，釐清是否涉有《通保法》、《個資法》不法情事。北檢近日將傳喚王義川說明。

王義川面對外界的質疑，要求查明真相，還反嗆聲「你咧著猴喔？」還戲謔回應相關資料是用「膝蓋想的」，言論更是引發軒然大波。

新黨4日發出採訪通知，表示多名黨員將於5日以現場被害人身分到台北地檢署告發王義川涉嫌違反《個人資料保護法》，揭發王義川「靠北川」、「唬爛川」、「中猴川」、「乩童川」的面貌，以及揭穿民進黨執政卻警總復辟的真相，並將發起「一人一狀」告王義川侵害人權，強調每人可請求王賠償至多2萬元。