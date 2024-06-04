台北市議員柳采葳日前接獲陳情，有民眾的孩子就讀於台北某外僑學校幼兒園被同學霸凌，家長想調閱當日監視器畫面，該外僑學校竟拒絕提供，並強調若北市執意調閱需函覆法令依據，為此柳采葳要求台北市教育局應釐清外僑學校的管轄權限；台北市長蔣萬安則指出，外僑學校沒有治外法權，將與中央釐清責任歸屬。

柳采葳指出，近日她收到民眾陳情，孩子就讀於台北某外僑學校幼兒園，但與同儕相處過程中發生疑似霸凌事件，導致左眼下方出現瘀青，家長希望由北市教育局協請外僑學校提供當日校園內監視器畫面。

柳采葳表示，《高級中等以下學校暨教保服務機構監視錄影系統管理具體作法》規定，學校編制內的教職員工生(含監護人及法定代理人)，因涉及個人權益維護所必要時，可調閱監視器攝錄資料，但該外僑學校竟以校方與家長間有學童資料保護書為由拒絕提供，並強調若北市執意調閱，需函覆法令依據。

她說，外僑學校是否適用我國法規，一直是中央和地方權限的灰色地帶，北市教育局為確認法令適用性，與教育部國教署公文往返長達2個月，國教署明確告知即便是外僑學校，若涉及「安全措施」之規範，仍須依照《私立學校法》及《幼照法》相關規定，就校內監視錄影系統的管理、維護、資料調閱等行為訂定相關規定。

柳采葳質疑，「外僑學校不提供監視器畫面是否合法？若未依規範訂定監視錄影系統的調閱規定，市府是否予以開罰？」，台北市是全台外僑學校最多的縣市，北市府應主動和中央討論外僑學校管理權限歸屬，若確認是北市教育局管轄，未來發生校園各類問題，就不需浪費時間與中央公文往返。

柳采葳呼籲，若是地方管轄，則請教育部明確函覆北市教育局外僑學校除學制外，其餘校園管理適用本國一般校園管理規範，這樣未來發生校園各類問題，北市教育局至少不需不斷與國教署公文往返確認法規適用，提高解決校園問題的效率。

蔣萬安則表示，後續獲得國教署回覆後，已有依據發函給該外僑學校，要求對方提供監視器的畫面；他指出，外僑學校沒有治外法權，後續會向中央建議，將相關法規定明，讓地方政府在執法上更加明確。

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