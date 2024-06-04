近年來越來越多人喜歡使用開鎖方式多樣的電子鎖。一位男子近日分享，他前年在好市多趁著特價買了A牌電子鎖，除了傳統鑰匙解鎖、密碼解鎖以外，還有人臉辨識、手機解鎖等功能，讓他直呼相當方便又好用，更讓他讚不絕口的是，「我出差時也可以透過APP知道家裡的進出紀錄，覺得很安心！」，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛笑說，能知道家裡的進出記錄才是電子鎖的重點，「防小王功能」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他前年買了A牌電子鎖，經歷老婆懷孕、小孩出生，「常常一手抱小孩一手拿東西，根本沒手拿鑰匙，這時候就覺得還好換了電子鎖，可以人臉辨識」，由於電子鎖支援手機解鎖，某次岳母到家裡幫忙顧小孩時，不小心外出忘了密碼，結果老婆遠端用手機開門，直接解決困境。

另外原PO指出，這款電子鎖紀錄了進出資訊，讓他大讚，「我出差時也可以透過APP知道家裡的進出紀錄，覺得很安心！」，因此在賣場看到電子鎖特價20199元時，讓他忍不住分享使用經驗。

對此，許多網友紛紛回應，「『出差時也可以知道家裡進出紀錄』，我覺得這個才是重點功能…」、「防小王功能」、「老王表示！」、「出差時可以知道家裡進出紀錄，你是為老婆而裝的嗎」、「我們家也是A牌電子鎖，很安心又是台灣製的大推」。