AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台引起各界關注，讓未來AI應用成為焦點，有網友好奇發問什麼行業會因為AI消失，引起眾人點名各種職業，其中以「客服人員」最是有感，直言不少企業已更換AI客服，可預見未來恐快速消失。

一名網友在PTT八卦板發文，今天經過婚紗街發現倒了不少間，想想用AI軟體可以產生在埃及金字塔、艾菲爾鐵塔、萬里長城的婚紗照，各種禮服、髮型也能隨意搭配，認為AI將對產業帶來衝擊，也好奇「什麼行業會最快因為AI消失？」

貼文引起熱議，「目前看起來是畫師，一堆AI圖、漫畫、動畫」、「網軍啊，以後那種低能複製貼上的推文需要人工去做嗎」、「翻譯吧，現在已經有眼鏡即時翻譯，也有櫃檯用透明玻璃即時翻譯了」、「記者、新聞主播」、「聲音文字影像類的工作先被取代」。

其中不少人有感最快被消失的是客服人員，「客服吧，現在差不多半AI了」、「中華電信客服蠻有可能AI化」、「我覺得客服有可能，如果電話那端分不出是不是真人，只是想找到真人客服來幹譙的話很有用」、「真的是客服，真人被罵還會有情緒，AI被罵沒差」。

根據《websensa》報導，審計公司普華永道（PwC）分析各行業未來被人工智慧取代的機率，前十名包括電話推銷員（99%）、會計師（98%）、保險福利經理（96%）、櫃檯接待員（96%）、快遞員（94%）、零售銷售人員（92%）、校對人員（84%）、IT專員（65%）、市場研究分析師（61%）、廣告銷售人員（54%）。