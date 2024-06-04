蔡宜軒曾是選秀節目《超級接班人2》總冠軍人氣王，去年推出熬磨十年的首支單曲〈SWAG〉，今年釋出個人首張雙單曲EP《JUNGLE》，新歌〈JUNGLE〉在音樂製作和舞蹈編排上也呈現出國際水準；錄音母帶後製交由美國流行音樂界頂尖的知名製作人藍迪·梅里爾(Randy Merrill)親自操刀，Randy合作過無數美國天王天后，如：女神卡卡(Lady Gaga)、小賈斯汀(Justin Bieber)、愛戴爾(Adele)等。

他們經過溝通與2個月等待，Randy為蔡宜軒的新舞曲注入全新活力和魅力，使得這首歌在音樂表現上節奏明快、動力十足！也讓蔡宜軒拿到母帶成品後直呼：「等待真的是值得的。」

他曾獲全國街舞比賽冠軍，現在更是TBC舞蹈教室的簽約老師，為了精進國際舞蹈新知，常自費到美、日、韓學習上課，這次為了〈JUNGLE〉新舞步設計，他早先計畫到韓國學舞，希望能接觸到韓流舞蹈名師Renan，Renan是韓團XG前舞蹈總監，曾為知名歌手如aespa、NCT DREAM等編排舞蹈。

他日前拍攝〈JUNGLE〉舞曲 MV，為了劇情需要，第一次畫上小丑妝和傷痕妝，讓他自嘲像是打完群架上戰場，拍攝當天蔡宜軒半夜4點就出發，直到收工回到家也是半夜4點，跳舞耗盡體力狂操24小時後，卻讓他回到家還興奮到睡不著，十分敬業。