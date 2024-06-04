網美「艾庭A.T」IG上有3萬人追蹤，簡介顯示她是一名瑜珈老師，還有在做主持工作。近日她和友人一起到澳洲旅遊，怎料，卻被當地年輕人種族歧視，大罵他們之後還動手痛毆，大家緊急報警驗傷，她也在IG上公開影片，無奈透露澳洲法律保護當地青少年，那些施暴者似乎不用承擔相關法律責任。

艾庭在IG貼出影片，並用中英文雙語，訴說事發經過，當時他們一群人在布里斯本的博物館散步，卻有兩個女生跟在他們後面，之後還開始大吼、丟石頭，用歧視亞洲人的字眼大罵，甚至動手把其中一位友人雨書推倒在地，她才意識到不對，但當下她也開始被對方揍，甚至是直接攻擊頭部，讓她完全無法思考。

之後又有兩個澳洲男生加入，開始爆揍他們，艾庭友人頭部還被打到腫起來，其他男生朋友被打到，有的鼻子流血、有的眼鏡被打爆，眼睛睜不開。她嘆道：「我只能說還好他們沒帶刀...」，並表示想回台灣了。

艾庭和友人在澳洲遇到隨機攻擊。（圖／翻攝awu777）

隨後，艾庭也在IG限時動態報平安，已經去報警驗傷了，去急診檢查，醫生表示沒有太大問題。但艾庭無奈透露：「澳洲青少年好像不用承擔什麼法律責任...我一直以為亞洲人被歧視，可能只是講講，現在認真感受到這世界的可怕...」之後艾庭也轉發自己要回搭機回台的影片，表示：「台灣見」。