死亡是生命的必然，希望在人生最後一哩路的時候，能夠以最優雅的姿態告別，但是，人生常常有許多的意外，讓你措手不及，如果生命走到終點，你想要怎麼好好告別？你，準備好了嗎？

離別是一瞬間的再見，而思念卻是漫長的延續，生命贈與美好的同時，也帶給我們許多傷痛，親人間的羈絆與不捨，以也包含了彼此的祝福，時間是流淌的，永恆並非是畫面的定格，而是美好回憶的留駐。

「專業、誠信、圓滿」是聯合生命禮儀的核心經營理念，這讓他們一再受到治喪家屬和團體的感謝與嘉許。該團隊在服務過程中，全心全力地秉持生命尊嚴企業的核心價值，通過專業化訓練及透明化服務，落實「專業、誠信、圓滿」的理念。他們用關懷的殯葬文化，讓往生者在尊嚴、平靜的氛圍中走完人生最後的旅程，為人生的謝幕式畫下圓滿句點。

聯合生命禮儀服務專業化，提供家屬完善與貼心之服務，每一客戶案件皆由同一位專業生命禮儀師全程陪伴家屬參與整個喪葬流程，並隨時提供相關的諮詢服務。

設備現代化-聘請專業的室內設計師精心規劃服務場所，給予家屬與工作人員良好互動之人性化空間，有別以往殯葬業者不良之形象，提升優良殯葬服務素質。經營項目齊全，包括各類殯儀用品與各種宗教儀式提供家屬貼心且全方位的咨詢服務，以符合家屬需求。

聯合生命禮儀-在公司初創時，即堅持禮儀服務、產品，價格公開透明，在一生當中最難捱的時候，由團隊夥伴以冷靜、理性不失溫度的態度，協助親友們進行各項業務，靠近人，接近心，始終是我們的宗旨，以及我們的決心。聯合生命提供各式禮儀服務套裝，官網上更提供公開的價格，可以依照親屬或往生者生前需求，挑選最符合您需求的方案！

聯合生命禮儀-提供專屬客製化設計規劃，為逝者量身打造人生最後與最美的告別。耐心傾聽客戶需求，透過事前溝通、雙方彼此討論，並且在過程中提供專業與適當的建議，讓服務流程充滿溫馨與愛的氛圍。 團隊能夠配合佛教、道教與基督教安息禮拜、天主教殯葬彌撒等宗教儀式，提供專屬客製化的殯葬服務，以最莊重的過程，為心愛的家人送別，全體團隊工作人員均經過專業訓練，具有良好的人品與素質，每一個細節都令人安心與放心！

聯合生命禮儀-獲得院方信賴，為「新竹馬偕記念醫院」唯一駐點特約殯葬禮儀公司，有專業能力且有豐富承辦各式宗教信仰、地方習俗、基督教的經驗！

聯合生命在頭份市、苗栗縣市、新竹縣市、中壢市、桃園市、等地區皆有服務據點，提供家屬臨終前、後最即時、安心的諮詢，在第一時間安撫每一顆手足無措的心，以專業態度與充滿熱忱的精神，服務每一位家屬，網友評論推薦５顆星。株式会社デベロ株式会社CSCサービス與日本二大集團合作。聯合生命禮儀事業，新竹市崧嶺路41號，電話：0800035369，https://www.lianhe-life.com