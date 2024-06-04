立法院4日三讀通過，時隔24年未調漲的地方民代公費助理費，終於拍板將於明年元月起調升。對此，高雄市民意代表助理工會表示，非常肯定朝野立委努力，同時也感謝各政黨不分黨派的支持。國民黨高雄市議員白喬茵PO出助理日常對話：「陳情者邊講邊打我膝蓋，我腳都瘀青了」、「氣勢不想輸，所以掏自己的錢出來幫摸彩加碼讓老闆有面子」、「這份工作讓我把男友變不見了」，直呼這對有18般武藝的助理絕對該得。

白喬茵PO出助理分享過的日常「早上看到一台靈車從眼前開過去，心頭一驚：我們是不是漏行程了？有告別式沒參加到」、「我昨天氣勢不想輸，所以掏自己的錢出來幫活動摸彩加碼讓老闆有面子」、「為了找哏，看了一個下午的廢片」、「那場百桌餐會，我笑到臉都僵了」、「我這兩天腦子不佳，一直覺得總質詢找不到亮點」、「那個陳情者坐著邊講邊打我膝蓋，激動到我腳都瘀青了」、「把老闆拍太醜，我要被殺了」。

還有人說過「我覺得他有點奇怪，一直靠近老闆，只好趕快出來用自己的肉身抵擋」、「那個民眾每30分鐘打來一次，我只好一直陪他聊天邊KEY火化資料」、「這份工作讓我把男友bang不見了」、「我昨天半夜睡不著，就去找公車亭幫老闆的看板貼號次了，這樣大家隔天可以馬上看到是3號」。

「以上這些都是本辦助理曾經和我對話（靠邀）過的內容！」白喬茵表示，助理就是一個集研究員、活動企劃、業務員、客服人員、行銷專員、攝影師、剪輯師、社群管理員、心靈輔導師、保全於一身的工作，擁有18般武藝，薪水卻可能比不上以上羅列的職業。今天終於傳來好消息，立院三讀通過終結24年的助理費凍漲，「明年元旦開始增加啦！這對廣大的助理群來說絕對應得、該得、配得！」

白喬茵直言，自己的每位助理都很盡責、很希望老闆本人在選民心中保有完美又專業的形象，但群眾通常只看得到台上民意代表的光芒，卻忽略台下這些充滿熱忱的孩子才是成就團隊的靈魂！「我非常幸運能夠和你們一起並肩向前走、一起為社會盡一份心力，接下來我會好好運用國家給予的資源，繼續帶領團隊做正事、做好事，不辜負人民納稅錢。文康路42號的每位同仁，我愛你們！」