蔡佩軒將在7月推出全新單曲，日前她特別放了3周的長假去英國倫敦以及歐洲旅行，「歐洲算是我的Top的一個Bucket List，在這一趟旅 程當中，基本上是完全遠離工作，不僅連寫歌都沒有寫，也沒有剪片，就儘量讓自己不要有接觸到任何工作，回來的時候因為有好好充到電到， 現在能量滿滿也能專心的做音樂。」

她這次和家人一起旅行，直言真的太幸福了，全因她長達6年沒有放過長假，「以前簽約公司的時候，就連要放兩個禮拜的假，都要特別寫進合約裡面，這次的假期對我來說，能夠這樣沒有罣礙的旅行，讓我覺得很幸福。」把握難得的假期，蔡佩軒笑稱這趟是孝親之旅也和父母一起從英國搭上郵輪去了葡萄牙跟⻄班牙。

此行蔡佩軒Ariel也趁空去欣賞了⻄區的音樂劇，問到對於倫敦最深刻的印象， 她表示當地充滿了文化與種族的多元性，「我覺得還蠻有趣的，因為它的種族真的多元到不行，而且倫敦也是歐洲的經濟最繁榮的地方，真的是世界之都。這次也去朝聖音樂天后艾薇兒的演唱會，因為音響太大聲為了保護自己的耳朵，竟然緊急的掏出衛生紙當耳塞是很特別的體驗，蔡佩軒笑說：「即使是看偶像的演唱會，還是要保護好聽力的靈敏度，畢竟我是音樂人這點很重要。」

她透露這趟旅行讓心胸更為開闊，「為我看到了不同的人群、領悟到我的世界不是只有台灣跟加拿大，這次去到英國與歐洲，有一種去擁抱世界的感覺，更覺得對於人與人之間多了一份包容，因為看到世界上所有的人無論種族、膚色，每個人都是很努力的在好好生活，體驗各地美食，特別是⻄班牙燉飯真的好好吃。」