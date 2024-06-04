CIP區域總裁許乃文4日表示，CIP得標的3-1期渢妙（一）風場，幾乎是所有得標風電業者中，唯一可以如期在2027年併網的風場，唯有3-1期成功才能帶動3-2期開發，「有一就有二」，可帶動其他3-1期延宕廠商趕快動起來。針對3-2期決標，許乃文呼籲，期盼經濟部盡早決標，如此不但有助CIP在亞太市場的資金布局，對其他3-1延宕開發商而言，才有助兩案統整規劃，安排供應鏈採購。

風電丹麥開發商CIP4日率領媒體、學者專家出海，首度到彰化外海視察了解彰芳暨西島風場完工情況。從台中港搭中型觀光船出海，大約一多小時才抵達彰化外海，倘若彰芳暨西島風場於2018年獲配600MW併網容量，總共設置62座Vestas風機，由世紀風電供應62座套管式水下基礎，黃色轉接段露出海面上十分壯觀，葉片85米相當26層樓高。4日風速在4米以下，風機大多文風不動或僅微幅轉動，CIP說，「若風機沒有轉動，就意味沒有賺錢。」

有趣的是，海床底下，水下基礎安裝後，有動力的小船會綁在水下基礎那裡垂鈞，漁民警戒船會加以驅趕，但和CIP合作的漁民巡視之後也發現，白海豚多了很多，且人工漁礁聚魚的效果十分明顯。

CIP日前舉行彰芳暨西島完工慶典，這是在疫情下首當其衝的風場，也是CIP在亞太市場第一座如期完工，且國產化程度最高風場，和世紀風電合作在台北港首度填海造陸，打造很多不可能任務。許乃文說，有了彰芳暨西島的成功案例，累積很多和供應鏈的合作模式，中能的風機有31支風機都陸續安裝中，可望在近期提早安裝完成，年底前併網。

許乃文表示，3-1期得標的渢妙（一）風場是唯一得標業者中，可以準時如期在2027年併網的風場，其他均要求展延1~2年，而渢妙一如去年簽署行政契約的承諾，一直不停往前推動，在近期渢妙就有一個大型的簽約典禮的好消息會宣布。彰芳暨西島及中能風場在政府及本土供應商大力支持下，累積很多成功經驗，才有渢妙今天毫無對手的成績，希望融資今年也能到位。

至於外界關切風電3-2期的進度，許乃文說，「3-1期要成功，才有3-2期；3-1期的CPPA的電要賣掉，3-2期才有可能。」CIP希望把渢妙(一)風場變成3-1期第一個成功的示範案例，有一就有二，如此其他3-1期的開發商才可以跟進趕快採購趕快賣電，大家一起動起來。「3-1若沒有成功，3-2期風電根本是空談。」

她說，3-2期在非常遙遠的未來，在2030年的事，目前全世界都看不清楚情勢。3-2期從四月初進行一系列審查，目前只差最後一場，政府就可公告結果，但感覺審查進度略有緩慢，可能與新舊政府交接有些關係。許乃文說，CIP和其他參與3-2期開發商，都有高度期待，期盼經濟部盡快公布3-2期決標結果，3-2期一公布，對3-1期延宕的開發商就會有好的採購策略或推動的規劃，對CIP而言，3-2期公布有助在亞太市場的資金分配。