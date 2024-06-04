雲林西螺一間「無菜單麵攤」一份沙拉要價1280元，被網友揭露後瞬間引起討論，號稱「最強菜農」的林佳新也在臉書透露，自己的大嫂曾到該麵攤買蛤蜊湯，但連續兩天購買的價錢卻差很多，而老闆的理由卻讓全家人傻眼，自此之後就沒再去過了。

一名女網友在臉書「爆料公社公開版」社團表示，日前到西螺一間沒有菜單的麵店用餐，點了2碗麵、1份沙拉、1份青菜，沒想到結帳竟要1680元，詢問後才知道該份沙拉要價1280元，傻眼喊「原來有鬼，難怪沒菜單，感覺真的很差」，在網路上引起討論。

林佳新今日也在臉書分享，以前常常有朋友相約到該麵攤用餐，但每次看友人買單都要5、6千元，他覺得不太划算，因此幾乎不主動前去，直到某天他的大嫂到那間麵攤買飯，才出了大事。

林佳新提到，大嫂某次去買了50元的湯麵、乾麵及80元的蛤蜊湯，隔天又上門購買一樣的品項，但蛤蜊湯卻變成一碗140元，詢問老闆過一天價格怎麼差這麼多，結果老闆竟說「昨天的蛤蜊是前天剩下的，今天的蛤蜊是今天的」，讓他從此不再登門了。