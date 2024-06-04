葉秉桓曾參加歌唱比賽《華人星光大道2》及《中國好聲音》，引起關注，他擁精湛歌藝，更曾被張惠妹封為「轉音小王子」，日前攜手艾瑞瑞一同演出獻唱，揪粉絲一起聽歌，葉秉桓一開場演唱盧廣仲的〈我愛你〉，卻就high到忘記歌曲的key，笑說：「我醜一。」

艾瑞瑞曾在戀愛實境秀《男生男生配》裡表現亮眼，並參加過第三屆《聲林之王》，在音樂會當天感觸良多唱到哽咽，並透露將推出新歌〈月光海浪〉，挑戰這首歌曲讓他數度哽咽，「這首歌錄了很久，裡面有我很多情感，現場演唱還需要再平衡情緒，才不會哭到唱不上去，我真的很容易想太多。」

葉秉桓近年長期往返兩岸演出，不過今年計畫都會待在台灣工作，雖然目前沒有繼續駐唱，改變工作方針、轉換跑道，想以專場、校園演出為主，並深耕創作和幕後製作，笑說：「可以多跟年輕人接觸。」接下來年底也會有售票個唱，目前已開始籌備中。