女星許維恩2021年與小6歲演員王家梁結婚，之後生下寶貝女兒「忒忒」，三人過著幸福美滿的生活。她也不時會在IG上分享女兒成長點滴，近日，許維恩曬出一段監視器畫面，她穿著小睡衣，在餵女兒喝奶，並付上一個愛心貼圖，害羞解釋：「沒穿內衣很透」。

許維恩分享一段陪著女兒喝奶的影片，幸福表示：「忒忒真的很Chill～邊喝奶邊玩腳～」，而300cc奶瓶也不輕，但不到1歲的忒忒卻可以穩穩地拿著，讓她驚訝表示：「真的還蠻有力的～手腕很強，So chill～」她也害羞要網友不要問，影片中她在胸前放上愛心貼圖的原因，隨即還是透露是因為沒穿內衣太透了，所以才遮住的。

許維恩曬出和女兒甜蜜互動。（圖／翻攝自許維恩IG）

溫馨互動曝光後，網友也熱情表示寶寶很可愛，拿奶瓶的姿勢看起來很像是在舉啞鈴，許維恩也笑回：「有像爸爸的樣子」，也有網友提到一次能喝300cc很厲害，許維恩則說：「喝到底的感覺喝好喝滿」也透露女兒就是有時候很愛喝，有時候又都不喝，走極端路線。