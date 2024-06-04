由台積電文教基金會、傳統藝術中心國光劇團、清華大學、東海大學共同發起的「戲曲傳承計畫」迄今三年，兩校學子3日在孫運璿科技人文紀念館齊聚、粉墨登場，演出《春草闖堂》中〈巧遇〉、〈聞訊〉及〈行路〉三折的精彩段落。6月29日（週六）清華大學、東海大學兩校近五十位「戲曲傳承計畫」修課學子將於台灣戲曲中心大表演廳共同演出「天下第一京喜劇」《春草闖堂》，為台灣傳統藝術史上寫下最青春的一頁。

110年時全台仍受新冠疫情影響各項文化活動推展停滯，台積電文教基金會為讓文化活水不竭，攜手國光劇團發起「戲曲傳承計畫」。台積電文教基金會執行長許峻郎表示：「戲曲傳承計畫其獨特處在於以更主動積極的行動，開設具有學分的課程，引進具舞台經驗的師資，手把手引領大學學子學習京劇，在耳濡目染的教育過程，將屬於隱性知識的舞台藝術傳遞給青年世代，讓京劇美學的種子能夠紮實地向下扎根。」

「戲曲傳承計畫」由國光劇團藝術總監王安祈規劃，王安祈表示：「台積電文教基金會與國光劇團的緣分可溯至2007年劇團受邀於「台積心築藝術季」演出，從此結下美好的緣分。在為期三年的活動中，不僅在大學院校授課、展演，還有與清華大學羅仕龍老師在IC之音共同主持廣播節目，從各方面廣闊而靈活地接觸年輕聽/觀眾，讓京劇這樣古老的非物質文化遺產，用更美好而活潑的方式親近大眾，意義非凡。」

《春草闖堂》故事內容講述機智的相國府丫鬟春草如何在險惡的官場文化中主持正義，並為自己的主人促成姻緣。主角的唱作繁複，角色之間妙趣橫生的互動，特別能引起青年世代的共鳴。除校園版《春草闖堂》大公演，為確保習課學子能夠展現其學習成果，台積電文教基金會每學年度定期舉辦習課學子成果發表，三年來共計有將近三百位學子參與課程。

6月29日校園版《春草闖堂》開放有興趣民眾免費索票，目前響應熱烈，五月初索票資訊釋出便已額滿，今限量加開少數座位，索票表單連結資訊請關注國光劇團臉書粉專。另台積電文教基金會也將於7月6日於新竹縣文化局演藝廳邀請國光劇團凌嘉臨、陳元鴻帶領修課學子加演一場《春草闖堂》，本場次為售票場次，購票資訊請上OPENTIX兩廳院文化生活查詢。