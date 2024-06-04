新竹縣一名前女議員婚後育有一女，2023年丈夫的友人告知，女議員與律師十分親近、常一同進出，丈夫曾多次詢問，但女議員都說律師僅是法律諮詢合作，是一般朋友與事業夥伴，要他不要多想，不過後來女議員卻提出離婚，甚至被撞見2人同床共枕，丈夫憤而提告連帶求償200萬。

法院審理，丈夫指控，一開始女議員認為不被信任還辱罵他，原本以為是朋友誤會，但女議員卻在2023年底開始多次提出要離婚，並要求給付夫妻財產。而在今年（2024年）2月中旬，他撞見自己的女兒被律師送回家，結果竟是律師帶著自己兒子，與女議員及其女兒一同出遊，律師還毫不避諱告知，他們正在交往、要他趕快簽字離婚。

丈夫難過地表示，後來某日上午他臨時返家，幫女兒拿取所需物品時，竟赫然發現，老婆與律師在臥室裡同床共枕，當時律師下半身幾乎裸體，還跨在老婆身上，律師看到他出現時，才趕快用棉被蓋住自己下半身。

律師辯稱，原告家裡大門有裝監視器，如果真如原告所稱有交往、常進出他家，可以提出監視器錄影畫面證明，但原告沒有這麼做，所以這不是事實。他也絕對沒有說2人有在交往，反而是原告當天，一直說支持多元成家，希望他照顧女議員，並且並彼此祝福。

女議員則表示，她否認有侵害原告的配偶權，只因當時有很大的包裹，所以請律師幫忙將包裹拿回家，律師答應後，一方面幫忙拿包裹，另一方面也是幫助擬定離婚的事情，因為她剛好生理期所以很睏，就先休息一下，沒想到就睡到早上了，也不知道為什麼會睡在同一張床上。

法官審酌，女議員與律師侵害原告之配偶身分法益實屬重大，導致原告精神上之痛苦。日前依法宣判，原告請求慰撫金200萬元，尚屬過高，應以40萬元為適當。可上訴。