「AI東海」之所以被NVIDIA納入夥伴名單，可說其來有自，因為東海是全國最早攜手NVIDIA提供全校師生完整的3D博雅雲架構和功能的大學，在NVIDIA眼中，東海不僅聲望、聲量，是中部第一，更是一所致力於AI培育人才，為產業界尋找解方的一流大學。

黃仁勳的演講，受到矚目，活動背板秀出的台灣地圖，列出台積電、仁寶、技嘉等「43台廠供應鏈」以及16所大學名單，在大學的名單中，東海大學是大台中，甚至是中部地區唯一被列名的大學。黃仁勳在演講後，更透過視訊連線東海大學，還送上兩組簽名顯示卡禮物，讓師生感到驚喜。

NVIDIA高階主管對東海透露，黃仁勳之所以選擇東海，是因為NVIDIA數十年來致力於推動AI科技教育道路上，東海早已是他們眼中的最佳夥伴，雙方密切合作超過十餘年，而且這次選在東海主辦Keynote Watch Party，更是經過NVIDIA團隊客觀評估，東海是中部聲譽最好、聲量最高的大學。

東海積極推動AI，就連「AI東海、生成未來」的聲音，都讓NVIDIA聽見了，他們不僅感到佩服，更願意主動與東海合作，因此，特地與東海圖資處、公共事務處，達成此次直播黃仁勳演講合作的協議，更因為合作愉快，更深化未來NVIDIA與東海大學的合作。

東海大學當年是由美國亞洲基督教聯合董事會創辦，值得一提的是，東海是由時任美國副總統的尼克森，親自飛抵台中破土下動工，更是台大外，國內第二所成立的大學，東海多年來無論中文、外文、建築、社會、法律、政治、管理、農學、音樂、藝術、公行、工業工程、電機、化學、哲學、資工、歷史，及生科等系所，都居於翹楚，更推動博雅、勞作等具有特色教育，培養出無數企業家、政治人物，還有最讓東海自豪的是培育出14位中央研究院的院士，堪稱國內之最。

積極推動「東海大學未來大學」願景的東海校長張國恩，近年積極推動USR，且東海的「大學永續報告書」連續兩年拿下首獎。其中，更以「產業出題學界解題，共創AI新世代」議題，獲得產業組大獎。

東海大學為國內最積極推動AI教育的大學，2015年NVIDIA宣布為台灣產業界以及教育界提供全新的GRID2.0技術，藉由全新的Maxwell GPU架構，當時，東海大學就是最早加入合作，導入GRID 2.0提供包括科學專案研究、3D繪圖與叢集運算等應用的大學。

東海大學圖資長、終身特聘教授楊朝棟表示，東海自2009年起，就陸續和NVIDIA合作，發表CUDA相關研究應用報告，後續也建構提供師生使用的主機雲、軟體雲與儲存雲的博雅雲集成平台，但當年惟缺少3D繪圖等功能的雲服務。

東海很高興2015年運用NVIDIA GRID技術，成為完成3D軟體雲建置導入的第一所大學，提供全校師生完整的東海博雅雲架構和功能，幫助各系所學生做3D繪圖、叢集運算時，更得心應手。

張國恩說，AI正在促進教學目標跟教學方法的改變，生成式AI的出現，更必須重新定義如何應用AI的能力，「AI東海 生成未來」就是這樣的想法與架構下的產物。