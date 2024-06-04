5月1日，解放軍最新的航空母艦「福建艦」，自主動力駛離泊位，展開為期8天的首次海試。福建艦也被稱為003型，與先前的2艘滑跳式航空母艦相比，福建艦排水量超過8萬噸，具有3道飛機彈射器，被視為「性能最接近美國航空母艦」的強勁對手。以下是這艘雄心勃勃的艦艇及其前身與美國航空母艦的比較：

商業內幕(BusinessInsider)報導，在003福建艦之前，首批兩艘航空母艦為001遼寧艦與002山東艦，分別於2012年和2017年服役。遼寧艦和山東艦都是以蘇聯設計的庫茲涅佐夫級航空母艦為基礎的，其中遼寧號本身就是庫級2號艦「瓦良格號」，它在蘇聯解體時，工程也停擺了。到了1998年，中國大陸以2000萬美元的價格從烏克蘭購買，當時的藉口是商業用卒，用要把它改造成賭場。但實際上並沒有那樣做，而是完成之後的工程進度，成為具有起降戰機能力的航空母艦。

山東號則是依照遼寧號的工程經驗進行小幅度的修改，並融入更現代的技術，增加飛機容納空間。遼寧艦和山東艦的飛行甲板長度均約為304尺，遼寧艦排水量約為 60,000 噸，山東艦排水量略大，為66,000 噸。

儘管投入現代化改裝，但是遼寧艦和山東艦的能力，仍受到短距起飛、障礙攔阻回收（STOBAR）系統的限制，這種航艦是以滑跳坡道來使噴射機依靠自身動力升空。然而，這限制了噴射機起飛時的重量，因為需要足夠輕才能自力飛行。因此戰機無法掛滿彈藥，同時更重的空中預警機、專用空中加油機也無法從遼寧艦、山東艦起飛，這嚴重影響航艦的作戰能力。

正因為這些嚴重的性能局限性，一些觀察家認為，遼寧艦、山東艦應是訓練平台，在其上培養合格且起降經驗豐富的飛行員，以及航空母艦的全盤運作經驗。

福建艦被視為最有作戰能力的航空母艦，全長 316公尺，排水量超過 80,000噸，比2艘前身更大，與美國最後的傳統母艦小鷹級相若。更大的尺寸，使福建艦可以容納更多的飛機，據信福建艦的飛機聯隊數量約為60架。

不過，福建艦最重要的升級，是採用了彈射器輔助（CATOBAR）系統，可將飛機快速推進到起飛升力，節省飛機的自主推力。雖然CATOBAR系統並不新鮮，早在1960年代就有，但是福建艦是世界上僅有的兩種配備電磁彈射器（EMALS）的航空母艦之一，另一種就是美國的新銳航艦福特號。

電磁彈射器使福建艦能夠發射更重的飛機，效率也更高，這意味著聯隊更加多樣化。大陸目前正在開發大量新型艦載機，包括殲15彈射改型，稱為殲15S，雙座型電子戰型，稱為 殲15D（類似於 EA-18 咆哮者） ，以及名為空警600 的預警機，外觀極為類似美國海軍的E-2鷹眼預警機。

另外，鑑於殲15不具匿蹤效果，殲35匿蹤艦載戰鬥機也在開發中。

不過，還沒有看到福艦艦的彈射測試。根據官方新華社報道，福建省的第一次海試，目標是測試其推進與電氣系統的可靠性和穩定性，顯然還沒有到彈射試測試的部分。有報告指出該艦將於 2025 年末或 2026 年投入使用，在此之前應會看到彈射測試。

美國海軍現役的航空母艦艦隊，目前有兩個級別：尼米茲級，有11艘，新的•福特級，僅1艘，2艘還在製作中。

10 艘尼米茲級幾乎不需要再多介紹。它始建於1968年，最後一艘是2006年，時間跨距極大。平均長度332公尺，排水量約 97,000 噸，全部採用核子動力，這意味著它們的航程幾乎是無限的，僅受船員容忍程度和補給品儲存限制。

每艘尼米茲級可搭載約65架不同類型的飛機，包括F/A-18E戰鬥機、EA-18G 咆哮者電子戰飛機、E-2D預警機、C-2 灰狗或MV-22運輸機、和SH-60運輸反潛直升機。

所有尼米茲級航均有4道蒸汽彈射器。然而，10 艘航空母艦中，只有少數尼米茲級能夠操作F-35C ，因為 F-35C的維護空間和武器庫需要進行改造。

2017年，福特號航空母艦正式服役，這是尼米茲級的後繼，全長337公尺，排水量10萬噸，是迄今為止美國最大的軍艦。

它也是最先進的軍艦，擁有 23 項新技術。包括新的雙波段雷達系統、兩個新設計的A1B型核子反應器（其動力是尼米茲級A4W的3倍），以及一個為現代化彈藥電梯系統。

最令人印象深刻的新裝備，是4道電磁彈射器，使用了線性感應電機，福特級的出動架次率比尼米茲級提高33%；還有先進攔阻系統（AAG），除了能夠承受更多種飛機的重量外，還能夠自我診斷問題，並發送維護警報，減少攔阻索斷裂的風險，也就能降低著艦失敗的可能。

太多的新科技都需要時間磨合，雖然福特級在2017年就服役，但直到2022 年才進行首次部署，這卻是好消息，代表福特級的新設備已趨於成熟。

現已有2艘福特級同型艦在船台上，分別是約翰•F•甘迺迪號(CVN-79)和企業號(CVN-80)，第4艘多里斯•米勒號(CVN-81)已進行切割鋼板儀式，但國會訂購工作還在進行。

甘迺迪號目前進度超過90%，原計劃於2024年交付海軍，但現在延至2025年，屆時加入太平洋艦隊。企業號也出現延遲，原定的2028年交付，延後到2029 年底或 2030年初。

福特號建造時， F-35C還沒有服役，使得它也只能搭載F/A-18，要到2025年進行大修時才會改裝，因此，甘迺迪號才是第1艘配備F-35C的福特級航艦。

介紹完中國大陸與美國的航空母艦，現在來說一說兩艦隊的綜合戰力。從經驗來看，美國操作航空母艦已超過100年；中國大陸的航空母艦艦隊只有11年的歷史，仍處於初級階段。因此，美國海軍擁有豐富的經驗，包括人員和培訓課程。

雖然福建艦具備彈射系統，但是解放軍海軍過去沒有操作艦用彈射器的經驗，或許在1985年時，以收購廢鐵的名義，向澳洲購買了退役的墨爾本號，上面有蒸氣彈射器，所以瞭解了相關原理。但是大陸還是選擇開發電磁彈射系統，顯然他們更重視未來發展空間。

這個決定具有遠見，但是也相當艱鉅。以美國為例，福特號的電磁彈射器問題花了數年時間才解決，而且美國是唯一運作該新型系統的國家，中國大陸沒有別人可以詢問，他們也必須自行摸索。

更大的性能限制因素是，大陸所有的航空母艦都是傳統動力，這意味著它們的航程有限，需要持續的油料補充。而大陸控制的所謂「珍珠鍊」沿線港口，可以提供加油地點，但它們不太可能提供飛機維修與其他必要支持，因為它們更面向民用。

缺乏核動力也可能限制福建艦的出動次數，因為尚不清楚其傳統蒸汽渦輪機、柴油發電機，能為電磁彈射器提供動力的效果如何。

蘭德顧問公司(RAND Corporation)高級國防研究員提摩西‧•希斯(Timothy Heath)表示：「中國大陸正在進步中，但進展緩慢，還遠遠落後於美國。」

「中國的航空母艦很少嘗試在藍水中操作飛機，而且它們的總出動架次要少得多，每天僅10幾架次，而美國每天至少170架次。」

希斯表示，儘管如此，福建艦的下水，「顯示了中共海軍對經營藍水航艦的明確雄心，試圖克服一些缺乏基地和燃料的問題。」

希斯說：「他們需要多年的操作和訓練才能克服，但可能是時間的問題。中國計劃在2035 年。建造一支由6艘航空母艦組成的龐大艦隊，很可能具備核子動力。」