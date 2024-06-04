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藝人唐治平的73歲母親3日下午被發現陳屍淡水住家頂樓，警方獲報到場，初步未發現有外力介入，身旁遺留一張椅子及塑膠袋。唐治平3日人在家中，精神狀況不佳，說話顛三倒四，不清楚母親何時從住家離開，在警方通知下才知道母親已經輕生。今4日晚間唐治平終於現身淡水水碓派出所，領取相驗屍體證明書，受訪時表示「感覺那不是我母親」。

據了解，6月3日下午1時許有民眾在淡水區新市一路一段的社區頂樓曬衣服時，發現有一人頭戴塑膠袋坐在頂樓牆角處，立即通知警衛，警衛到場後通報警消人員到場，確認已死亡，全案交由警方釐清。

經初步查看，死者為73歲陳姓老婦人，明顯死亡多時，身體已出現屍斑，員警通知鑑識人員到場勘察，現場未發現打鬥痕跡，雙手未發現傷痕，亦未發現遺書，初步排除外力介入，後續報請士林地檢署相驗。

今4日下午17時許，唐治平接到派出所電話，聲稱「剛剛在睡覺」，有空的時候會去拿母親的資料。晚間10時許，唐治平到淡水水碓派出所領取母親的相驗屍體證明書。

接受媒體訪問時表示，她當天接到警方通知到頂樓認屍，因死者身穿綠色衣服，他強調媽媽從不穿綠色衣服，加上遺體外表已認不出身分，因此當時無法確認，「感覺那不是我母親」。