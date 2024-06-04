據最新派彩結果，今（4日）晚開獎的大樂透，頭獎槓龜，貳獎1注中獎，獎金240萬5944元。台彩表示，下期（6／7）大樂透頭獎仍保證1億元。

大樂透第113000058期今晚開獎，中獎號碼由小到大依序為07、30、33、34、35、46，特別號為49。

另外，今晚大樂透加開的48組100萬獎項，共開出4組，總中獎注數為4注，其中4組為單注中獎，本期尚有44組100萬獎項未開出，將於下期（6／7）繼續加開。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。