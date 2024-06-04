無法「性福」就得不到幸福？有位妹子在網上抱怨，交往9個月的男友不僅愛愛沒技術，GG僅有勃起僅有6公分，但容易軟掉，讓她無法順利的愛愛，不過，她也擔心直接告訴男友，會害對方「性功能障礙」，便只能不斷地給予鼓勵，可是，這樣的狀況她也不想一直面對，心想是否該「狠心斷捨離」和男友分手；對此，網友則表示「如果他是因為剛開始會緊張，那可以觀察一陣子，反之，一直有勃起障礙的話，就乖乖找醫生吧」。

一名女網友在「Dcard」發文，她提到交往9個月的男友愛愛沒什麼技術，不會前戲也亂舌吻，她也曾教對方愛愛技巧，但男友始終不想多努力自學，在床上總是躺著不主動。

她也抱怨，男友未勃起僅有4公分，如果勃起也才6公分左右，甚至還時常軟掉，她也說兩人在某一次「成功進入」，但男友只撐了10秒就繳械，讓她懷疑男友是不是有「性功能問題」，她表示雖然曾想過要提醒男友，但又擔心傷到對方的自尊心，害對方「性功能障礙」，便只能不斷的鼓勵男友，但她想到以後還要面對些狀況，不禁想是否該「狠心斷捨離」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「不能接受就分手，跟他說抱歉我要18公分的」、「才幾個月就受不了了，建議早點分一分，除非妳本身完全無性慾，不然這樣的感情硬撐著不分，大機率都是劈腿收場」、「如果他是因為剛開始會緊張，那可以觀察一陣子，反之，一直有勃起障礙的話，就乖乖找醫生吧！那是未來的幸福，別浪費自己的時間」、「前提無法感受到性福就得不到幸福，那就分開吧」。