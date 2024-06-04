76歲韓國「國民奶奶」尹汝貞近年不僅透過電影《夢想之地》成為首位獲奧斯卡的韓星，主演Apple TV＋跨時代影集《柏青哥》（Pachinko）也即將推出第二季，近日接受時尚雜誌訪問時，尹汝貞表示：「去年已經拍攝完成，我的部分結束了，其他部分我相信他們會好好完成的，原著小說中善慈最終沒能回到祖國，但是電視劇中善慈有找到了自己的家鄉，有好好回顧並整理了自己的過去。」

提到自己在曾在1970至80年代為愛息影，到美國佛羅里達州生活撫養二子的經歷，意外成為她闖盪好萊塢的助力，尹汝貞說：「正好在那裡生活了9年，現在回想起來覺得有幫助，是當時我想像不到的事情，人生總是如此讓人驚訝。」她正在考慮演出李安導演的第二部長片《囍宴》的美國翻拍版，也分享自己最近的愛好，尹汝貞說「我只看在介紹博物館的節目，是生活在一個完全不同的世界，長時間繪畫了數千件作品卻得不到當代認可的人們，他們才真的是藝術家吧，最近大家都說演員是藝術家，但我認為我的職業就是演員而已」。

《柏青哥》第二季將於8月23日上線。（Apple TV＋提供）

《柏青哥》改編自《紐約時報》同名暢銷小說，第一季在不同的時間線中穿梭，走進絕美場景，並交織出富有情感流的真摯動人故事，2022年上線後便迅速獲得爛番茄新鮮認證，拿下11個國際獎項，更被譽為「2022年最佳影集之一」，日前宣布第2季定檔，不僅尹汝貞、李敏鎬、金敏荷、陳河、澤井杏奈、鄭恩彩、朴昭煕以及韓俊宇原班人馬全數回歸外，《犯罪都市》演技派男星金成圭也宣布加盟。

第二季將再次引領觀眾進入這場橫跨韓、日、英三國語言、跨越四個世代愛與生存的故事。日前釋出首波劇照與片頭搶先看，讓人更加期待故事將會如何發展。全季共8集，將於8月23日在Apple TV＋上線，每週五上架新集數。