自從好萊塢全球賣座大片《格雷的五十道陰影》（Fifty Shades of Grey）問世以來，「窒息式性行為」就從陰暗的角落翻上檯面，甚至蔚為流行，美國2022年有隨機調查顯示高達58%的女大學生在性行為過程經歷窒息狀態。美國近期一項研究針對這種性行為提出警告，從事這種性行為可能會導致永久的腦部損傷，影響記憶力。

英國《每日郵報》2日報導，美國印第安納大學公衛學院性健康促進中心教授賀柏尼克（Debbie Herbenick）主持的一項性行為研究發現，針對2組女性各41人對照觀察，30天內經歷過4次窒息性行為（sexual strangulation）的女性，大腦結構會發生變化，進而影響其處理「工作記憶」（working memory）任務的表現。

工作記憶是一種短期記憶力，人們從外界接收的訊息與取自長期記憶的訊息加以整合，以因應各種任務，應用範圍很廣，包括語言理解、閱讀、邏輯推理、算數、判斷、做決定等等。大腦的血流在窒息過程受限，會導致大腦立即暫停正常運作，很可能因為缺乏氧氣與葡萄糖供應，只要5分鐘，就會引起腦組織壞死。

腦部缺氧會導致神經細胞衰弱死亡。（示意：shutterstock／達志）

賀柏尼克是學界研究窒息對於人體危害的領導學者之一。由她主持的這項研究發現，相較於觀察期間沒有從事窒息性行為的對照組，實驗組女性好幾個大腦區域皮質厚度明顯增加，這些區域涉及臉部辨識、視覺處理、記憶等功能，她們的腦部結構產生的變化甚至可能無法恢復。這些區域的變化可能與認知功能處理、感官訊息處理有關。

研究指出，窒息式性行為的風險在於阻斷大腦組織獲得氧氣，即使時間很短暫，例如10秒鐘，也可能讓人昏厥。腦部缺氧幾分鐘，就可能導致永久性質的腦部損傷。

腦部細胞神經元在這種情況下開始萎縮死亡，為了自救，神經元會緊急擷取人體儲備的「燃料」，導致血液產生乳酸，20分鐘左右就會導致心臟、腎臟、肝臟的組織損傷。

喜愛窒息式性愛的人士宣稱，在性伴侶突然放手、氧氣驟然湧入體內的一剎那會帶來極大的性興奮。賀柏尼克指出，大多數人（尤其年輕人）對於這種性行為認識很有限，風險不可忽視。研究成果已發表於《大腦與行為》（Brain and Behavior）期刊。