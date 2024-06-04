周一（3日）公布的美國5月製造業數據疲軟，打壓市場情緒，周二（4日）公布的美國4月職缺數降至3年多來最低水平，進一步反映就業市場的放緩趨勢。投資人更加憂心美國經濟成長恐失動能，拖累美股3大指數早盤全面走跌。

截至台北時間4日晚間11點10分，道瓊工業指數下跌27.74點（或0.07%），暫報38543.29點；那斯達克指數下跌41.47點（或0.25%），暫報16787.20點；標普500指數下跌13.92點（或0.26%），暫報5269.48點；費城半導體指數下跌56.55點（或1.10%），暫報5095.96點。

5大科技巨頭幾乎全部走跌，蘋果僅小漲0.01%，谷歌母公司Alphabet跌0.09%，微軟跌0.34%，亞馬遜跌0.18%，臉書母公司Meta跌0.71%。半導體類股同樣難擋跌勢，輝達小跌0.57%，超微跌1.44%，台積電ADR跌2.01%，聯電ADR大跌3.18%。

Jefferies歐洲首席策略師Mohit Kumar表示，「我們仍然做多風險資產。疲軟的經濟數據對風險資產而言是個好消息，因為這提高了美國聯準會（Fed）降息的機率」。